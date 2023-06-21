日本核廢水將排海　南韓堅定捍衛「福島海鮮進口禁令」

▲2013年，南韓民眾抗議日本出口未經放射物質檢驗的農漁產品，呼籲禁止進口日本農漁產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本福島第一核電廠計畫今夏將核廢水排放入海，引發鄰近國家擔憂。而南韓政府今（21）日表示，即使東京決定不向世界貿易組織（WTO）上訴貿易爭端，南韓仍將堅守福島海鮮的進口禁令。

《韓聯社》報導，2013年起，南韓全面禁止福島附近8個地區的海鮮進口，理由是擔心311大地震造成的輻射汙染。2015年，日本正式向WTO申訴，反對南韓海鮮進口禁令及額外檢測要求，2018年，WTO爭端解決機構做出對日本有利的判決，2019年WTO上訴機構卻推翻先前判決，稱首爾的措施並非不公平的貿易限制，也未落入任意歧視的範疇。

本月20日，《首爾新聞》引述日本官員說法報導，東京政府內部已經決定，不會對WTO支持首爾進口禁令的裁決提出上訴，也不會在此議題上對首爾進一步施壓。

對此，南韓國務調整室第一次長朴購然（Park Ku-yeon，音譯）表示，人民的健康與安全是「政府永遠不能妥協的」問題，「日本的政策改變，不影響我們政府對於福島海鮮進口禁令的立場。」他指出，在此議題上「日本政府尚未發表官方聲明」，外交部正在透過各種消息管道核實資訊。