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他五星級飯店「爽住近2年」沒付半毛錢　飯店慘賠200多萬怒告了

▲▼印度德里五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House）。（圖／翻攝instagram@roseatehouse）

▲印度五星級飯店「玫瑰色之屋」。（圖／翻攝instagram@roseatehouse，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度男子杜塔（Ankush Dutta）入住五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House），隔天卻沒有如期退房，反而一住就是將近2年，最後還沒有支付任何費用，就這樣一走了之。飯店損失580萬盧比（約新台幣219萬元），如今憤而提告。

新德里電視台等外媒報導，「玫瑰色之屋」位於德里的英迪拉甘地國際機場（DEL）附近，其代表馬爾霍特拉（Vinod Malhotra）提告指出，杜塔與飯店員工「共同策畫一起犯罪陰謀，動機是獲得不當利益，並且剝奪飯店的合法收費」。

根據飯店說法，杜塔2019年5月30日下榻，僅預定一晚住宿，卻一直住到2021年1月22日，603天期間完全沒付錢就離開。

▲▼印度德里五星級飯店「玫瑰色之屋」（Roseate House）。（圖／翻攝instagram@roseatehouse）

飯店還指控「有內鬼」，其客務部經理普拉卡什（Prem Prakash）負責決定房間價格，也有權限進入電腦內部系統，追蹤所有賓客的住宿及付費狀況，卻疑似接受杜塔賄賂，偽造及刪除相關紀錄，包括收到跳票支票，卻沒有按照規定通報上級。

「玫瑰色之屋」指控，「他們犯下刑事犯罪、刑事背信罪、詐欺、偽造文書及偽造帳戶」，並要求採取嚴厲法律行動。而根據警方初步調查，訴狀所控犯罪事實成立，已經開始調查此事。

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