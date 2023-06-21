飛機後座臭腳一直往前伸！他出招拿飲料「淋上去」　噁心影片曝光

▲男子受不了飛機後座乘客將腳往前伸，所以就直接將飲料淋上去。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

國外一名男子日前搭飛機的時候，發現後座乘客將鞋子脫掉後，不斷將腳伸到他的座位下，在忍無可忍之下，他決定直接拿起飲料淋在對方的腳上，而這段影片已經在TikTok吸引超過50萬人觀看。

根據《獨立報》報導，國外一名男子在TikTok分享一段影片，當時他正在搭飛機，結果後座一名女性乘客脫掉鞋子後，居然不斷將「臭腳」伸到他的座位下，在忍無可忍之下，男子決定出招直接將飲料淋到對方腳上。

這段影片已經吸引超過50萬人觀看，只見男子先是舉起鋁罐，將一滴飲料倒在女子的左腳上，但女子好像不以為意，扭一扭腳趾之後，仍然沒有將腳縮回去，所以男子又再倒了更多上去，這時女子才知難而退。

事實上這類「搭機失儀」的事件時常發生，先前還有一對新手爸媽直接將飛機座位上的托盤桌當成尿布台，在座位上換下炸屎的髒尿布，引發周圍乘客的不滿和反感，其中一名女乘客更是忍不住跑去廁所嘔吐。