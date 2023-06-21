軍援烏克蘭算錯帳！　五角大廈：浮報金額達62億美元

▲烏軍利用美國供應的高機動性多管火箭系統（HIMARS）瞄準俄軍據點。（圖／翻攝自twitter）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部上個月坦承，由於發生會計錯誤，導致援助烏克蘭的預算被浮報30億美元（約台幣935億元），但五角大廈20日再度召開記者會指出，在2022和2023財政年度被浮報的金額應該高達62億美元（約台幣1920億元）。

根據CNN報導，五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）表示，由於2022和2023財政年度計算錯誤，導致軍援烏克蘭的預算被浮報達62億美元，「我們已經確認，在2023財政年度的最終結算是36億美元，在2022財政年則是26億美元，總計為62億美元。」

辛格解釋，當美國移交武器時，軍方官員計算的是更換武器的價值，也就是武器的取得成本和現行購買的價值，而非武器的實際價值，「在很多情況下使用了重置成本（現行成本）來估算價值，而不是帳面淨值，才會高估了從美國庫存中提取並提供給烏克蘭的設備價值。」

由於新武器的成本高於舊武器，而美軍交付給烏克蘭的大多是舊武器，因此應採用帳面淨值來估算，但由於會計錯誤，採用了重置成本，才會導致預算浮報。不過，辛格也強調，「這些估算錯誤絕不會限制或影響總統撥款權（PDA）的規模，也不會影響對烏克蘭提供的支持。」

眾院外交委員主席麥考爾（Michael McCaul）上個月在聯合聲明中表示，「這些資金原本可以為即將到來的反攻提供額外物資與武器」，他們呼籲向烏克蘭運送遠程導彈及集束炸彈，「彌補失去的寶貴時間」，而拜登政府一直拒絕這麼做。