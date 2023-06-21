婚禮倒數竟遭室友刺殺！她倒臥廚房身亡　朋友也被砍5刀

▲來自印度的27歲研究生康瑟姆遭室友刺殺身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名27歲女子到英國倫敦攻讀碩士學位，結果就在她準備返國舉行婚禮時，卻遭到室友刺殺身亡，而她當時在場的朋友也身中數刀。目前警方已將行兇的巴西籍室友逮捕，他也坦承犯案，但做案原因仍待調查。

根據《每日郵報》報導，來自印度的27歲研究生康瑟姆（Tejaswini Kontham）13日在承租的住宅裡遭分租室友、24的巴西籍男子德莫萊斯（Keven Lourenco De Morais）持刀殺害，當時也在家中的朋友、28歲的賈納加瑪（Akhila Janagama）也身中5刀，幸好未有生命危險。

報導指出，康瑟姆已完成學業，原本過幾天就要回到印度舉行婚禮，她的母親痛哭表示，「她應該再過幾天就要回家了。」撿回一命的賈納加瑪表示，她和康瑟姆住在同一間房，而德莫萊斯和他的女友則分租了另外兩間房，「5分鐘前我的生活還是很快樂的，但5分鐘後全變了。」

醫院人員表示，賈納加瑪的胸前被刺4刀、腿部1刀，她逃離後將自己反鎖在房間內並報警。她回想起當時的狀況，仍然心有餘悸，「那10分鐘你無法想像發生了什麼，四周鴉雀無聲，我可以清楚聽到康瑟姆最後的心跳聲，我看見她躺在廚房地上，但我看不見她的臉。」

德莫萊斯被控謀殺和謀殺未遂，他遭逮捕後也坦承犯案，審判將於明年4月舉行，而詳細行兇原因仍在進行調查。