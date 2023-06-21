俄羅斯空襲基輔「炸毀8軍火庫」　澤倫斯基：擊落30多架俄無人機

▲烏東巴赫姆特（Bakhmut）附近一處戰場，烏克蘭軍人19日利用從俄軍繳獲的T-80主力戰車發射砲彈。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

隨著烏軍反攻取得進展，俄羅斯20日再次轟炸烏克蘭首都基輔在內多個地區的軍事與基礎設施目標，也包含遠離前線的西部地區。俄羅斯國防部表示，過去24小時內已經摧毀烏克蘭各地共8個軍火庫，擊退了烏軍在3個不同地點的攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基則說，烏軍擊落了30多架無人機，並正在「摧毀」俄羅斯軍隊。

▲俄羅斯20日空襲基輔地區，一架無人機在空中爆炸。（圖／路透）

根據路透社報導，澤倫斯基辦公室表示，俄羅斯無人機20日在4個多小時內對基輔地區發動數波襲擊，幾棟商業與行政大樓、部分私人住宅受損，但未提及人員傷亡。西部大城利沃夫（Lviv）的地方行政官員科茲斯基（Maksym Kozytskiy）表示，當地一處遠離前線的「極為重要的設施」遇襲，位置距離波蘭邊境約70公里。

同一天，俄羅斯任命的赫爾松官員表示，烏克蘭軍隊用無人機襲擊了由俄方控制的新卡科夫卡鎮（Nova Kakhovka），造成1名婦女死亡、4名平民受傷。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，莫斯科獲消息稱，烏方正在計畫使用美國與英國的遠程導彈攻擊克里米亞，這將意味著美、英被全面拖入這場衝突，俄軍會立刻對烏克蘭決策中心進行打擊。

▲烏克蘭軍人16日在基輔郊外操作AN/TWQ-1復仇者防空飛彈系統。（圖／路透）

澤倫斯基在當晚的談話影片中提到，烏克蘭防空系統擊落30多架無人機，烏軍正在南部與東部積極「摧毀」敵人以「清洗烏克蘭」。烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksander Syrskyi）表示，烏軍在東部巴赫姆特（Bakhmut）側翼取得進展，並正在擊退東北部庫皮揚斯克（Kupiansk）的俄軍。副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）則說，南部戰線正在逐漸、小幅度，但非常有信心地取得進展。