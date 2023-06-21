烏克蘭少女靠OnlyFans色情帳號　戰爭期間她照樣「月賺14萬」

▲烏克蘭一名少女靠販售色情內容賺錢，戰爭期間仍可每月賺到約14萬台幣。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭尚未平息，持續對烏克蘭的經濟造成破壞，失業率與通膨飆升。外媒報導，許多烏克蘭人正在冒著犯法坐牢的風險，拍攝成人色情照片與影片，利用付費訂閱平台「OnlyFans」賺取生活費，烏克蘭政府則多了近新台幣2000萬元稅收。據一名19歲烏克蘭少女透露，她現在靠拍色情片每月能賺約新台幣14萬元。

根據紐約郵報報導，自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭失業率飆增至34%，通貨膨脹率則上升至26%，數百萬公民生活困難。即使烏克蘭刑法規定，製作色情內容最高可判處5年刑期，仍有越來越多烏克蘭人甘願冒著風險靠OnlyFans賺錢。據每日野獸報指出，OnlyFans已經為烏克蘭創造了大約62萬美元（約新台幣1918萬元）的稅收，而且數字估計還會繼續上升。

▲烏克蘭有越來越多人嘗試利用OnlyFans平台賺錢。（示意圖／CFP）

19歲烏克蘭少女列比德娃（Darina Lebedeva）去年被從零售業工作解雇後，轉向成人產業。她20日接受每日野獸報訪問時表示，這場戰爭讓所有人都相當震驚，人民無所適從，她花光自己3000美元（約新台幣9.2萬元）的積蓄後，迫於無奈地開始經營OnlyFans，在這之前她從未考慮過販售自己的色情影像，「在我眼中，這令人恐懼，宛如把自己像妓院裡的女孩一樣賣給別人。」

列比德娃說，她起初很難吸引訂閱者，而且很容易遭到鄙視，「這真的很難，我必須不斷地尋找客戶，我沒有人可以詢問，每個客人都不同，他們的訂單要求有時候是那種給我錢也不想做的。這讓我精神上極為疲憊。」她去年11月開始和經紀公司合作，擴大訂閱用戶基數，現在每個月能賺4500美元（約新台幣13.9萬元），而烏克蘭的月收中位數為400美元（約新台幣1.2萬元），相差10倍。

報導指出，戰爭備受國際關注，烏克蘭色情片的網路熱度也更高，在西班牙「烏克蘭色情片」（Ukrainian porn）的搜索量成長600%，在波蘭則增加130%。另一名經營OnlyFans的匿名烏克蘭人表示，「在戰爭期間很難找到一份能賺那麼多錢的工作。我外貌不錯，所以我想，何不就這樣做呢？」至於是否擔心犯法，「我不在乎，因為在烏克蘭的生活就是：活在今日，沒人知道明天會發生什麼。」