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專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

▲▼載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

▲小型觀光潛艇「泰坦」於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

記者張方瑀／綜合報導

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼號殘骸後失聯，目前船上5人生死未卜，先前有媒體揭露，泰坦號的內裝相當簡單，操縱器甚至看起來像PlayStation遊戲機；如今又爆出，其實潛艇所屬公司的內外部專家，早在2018年就曾警告，泰坦號可能對乘客造成危險，還需要進行更多測試。

根據《紐約時報》報導，泰坦號是由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司所營運，而在2018年遭解雇的「海洋之門探險」前海洋營運總監洛奇（David Lochridge）在當時曾警告，泰坦號需要更多的測試，「隨著潛水器到達極端深度，泰坦號可能會對乘客造成潛在危險。」

同年，隸屬於海洋技術學會的「載人水下航器委員會」也向海洋之門探險發出警告，表示對於泰坦號的研發方式，還有其參觀鐵達尼號殘骸的計畫任務感到相當擔憂，尤其海洋之門探險在行銷泰坦號的方式上有誤導性，因為它根本沒有進行第三方檢測。

▲▼ 鐵達尼號觀光潛艇,潛水器「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲泰坦號所屬公司的內外部專家，早在2018年就曾警告，泰坦號需要做更多測試。（圖／路透）

洛奇在法庭文件中指出，他曾寫信給海洋之門探險執行長拉許（Stockton Rush），公司應該將泰坦號交由機構進行檢查認證，但拉許拒絕這樣做，公司也不願支付這樣的評估費用。最後洛奇也被公司以向外部分享公司機密為由起訴，最後於2018年將其解雇。

「載人水下航器委員會」在給拉許的信中指出，泰坦號在行銷其鐵達尼號參觀計畫時，聲稱通過一家名為DNV的風險評估公司安全標準，但其實並沒有；主席科南（Will Kohnen）20日接受訪問時表示，「他們不遵循分類指南的計畫非常危險。」

信中提到，海洋之門應該至少在一間獲得認證的公司的監督下針對泰坦號進行測試，「雖然這可能需要額外的時間和費用，但我們一致認為，第三方的驗證過程是保護所有潛水器成員的關鍵保障措施。」

科南表示，當時拉許讀完信後立刻致電給他，並說這樣的行業標準是在扼殺創新。《紐約時報》指出，目前海洋之門探險的執行長尚未對此做出回應。

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