玩樂透超虧本！中獎率低、莊家穩賺　日專家揭「有錢人不買」4理由

▲日本一名會計師兼企業經營顧問分析不用花錢買樂透的4大理由，包含浪費錢和時間、難回本等原因。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

許多人抱著想碰碰運氣一夕致富的心情買彩券、玩樂透，然而，日本一名美國公認會計師午堂登紀雄就在日本網站「All About」上撰文列出「有錢人絕不買樂透彩的四大理由」，他認為買彩券這件事情並不划算，大多是浪費錢。

一、中獎率低、浪費錢

午堂登紀雄以日本的「ジャンボ宝くじ」彩券為例，中獎率約是一千萬分之一，若以東京巨蛋4.5萬人滿場觀眾來計算，機率相當於從222座滿場的東蛋裡頭選出僅有的1名中獎者。簡直比遇到交通事故的機率還低，買了也幾乎是在浪費錢。

二、期望值太低、莊家穩賺的系統

文內指出，買彩券回本的機率僅有47％，與其他的賭博方式相比是非常低的，可說是買家很難獲利、但莊家穩賺的系統。相較之下，風險較高、同樣具有賭博性質的投資「外匯保證金交易」，資本返還率都有99％。當然，買彩券也可以當作是在做公益，但如果背後的機構法人並非公益性質或只是借名空殼，那麼花錢買彩券就跟支付他人的薪水和退休金沒有什麼兩樣。

三、浪費時間

午堂登紀雄說，花時間就是把人生的一部分投入其中，也可說是一種投資。那麼查詢彩券開賣的時間、前往買彩券的時間、排隊的時間、挑選彩券或號碼的時間、確認開獎結果的時間，是否具有投資意義呢？除非已經財富自由或退休，現在仍在工作的富人會認為把時間花在自己無法控制的事情上太過可惜，不如用來思考如何在事業上獲取更多報酬。

四、夢想不是買來的

有人會說「買彩券就是買一個夢想」，就像玩遊戲一樣，因此中獎機率不重要。然而，午堂登紀雄卻認為，這是典型的「賺不到錢的人」才會有的想法，以為只有買彩券才能實現夢想，但事實上，所謂的夢想本來就是要靠自我努力與才智去實踐的，而不是等著大餅從天而降，這與其說是夢想，不如說是「妄想」。

午堂登紀雄在文末總結，平常得不到滿足的自尊心和想要輕鬆賺錢的想法，也許會讓人產生想要一夕致富、逆轉人生的慾望，但有錢人從本能上就認為自己的行動可以創造未來，所以「如果有時間做發財夢，就應該採取能成為富翁的具體行動」，例如工作、創業、投資等，自己掌握未來而不是交給聽天由命的樂透彩券。