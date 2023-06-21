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美前印太司令：拜登4度表明「美國會出兵保台」　夠清晰了

▲▼ 拜登出席全國安全社區峰會。（圖／路透）

▲ 拜登曾4度表明，美軍會在中國動武時馳援台灣。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約20日專電

前美軍印太司令哈里斯今天敦促華府從戰略模糊轉向清晰。他說，美國總統拜登曾4度表明會在北京動武時出兵保衛台灣，形成「新起點」，幕僚事後再怎麼澄清都沒辦法歸零。

美國數十年來採行戰略模糊，不明確保證北京武力犯台時會協防台灣。近年中共解放軍在台灣周邊活動頻繁，鼓吹華府加強對台承諾的呼聲高漲，拜登主政2年多來4度在公開場合表明美軍會在中國動武時馳援台灣，白宮官員事後都重申美國對台政策不變。

哈里斯（Harry Harris）在美國智庫外交關係協會（CFR）研討會表示，拜登回應「我們是否會協防台灣」時的答覆清晰無比，澄清的都是未經民選或不必面對聯邦參議院的人士。總而言之，拜登已表明「是的，我們會保衛台灣」。

他形容，無論美國下任總統是誰，拜登4度表態已為「美國是否會馳援台灣」問題設定新起點，其他人沒辦法歸零。

哈里斯是CFR最新報告「新時代美台關係：因應更強勢的中國」（U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China）工作小組成員之一。他和CFR會長哈斯（Richard Haass）都支持戰略清晰，但這份報告凝聚26名專家共識，對華府是否該揚棄戰略模糊不持立場。

哈里斯說，美國如闡明會如何因應中國侵略台灣，台灣人民能決定要武裝對抗或向中國投降；中國是長期實行一胎化政策卻欠缺銀髮族社會安全網的國家，必須認清一旦和美國開戰，長者將孤苦無依；美國人民也要認清，如果和中國開戰，上戰場為台灣奮鬥犧牲的將是自己的兒女。

他表示，美蘇冷戰時期，全美上下理解且接受美軍可能必須作戰，「但因為戰略模糊政策，我們對台灣沒有同等理解，我認為我們欠美國人民一個解釋」。

工作小組共同主席、前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Mullen）敦促華府多管齊下，在中國經濟掙扎時善用經濟籌碼，反制北京企圖壓縮台灣國際空間，並仿效美國提供烏克蘭的軍事訓練，長期協助台灣建構防禦能力，藉此降低台海爆發衝突的可能性。

穆倫以美國的「緊要利益」（vital interest）形容台灣，呼籲拜登與中共總書記習近平保持聯繫，掌控各自輿論走向，以防台海緊張局勢演變成「禍害全球的戰爭」。

工作小組共同主席、前美國副國家情報總監高登（Susan Gordon）表示，加強嚇阻不只要讓台灣像烏克蘭一樣「全副武裝」（armed to the teeth），更要形塑意志與韌性，讓台灣在台海局勢上更有效發揮影響力。

主持計畫的CFR研究員塞克斯（David Sacks）談到中國「紅線」時說，美國如恢復與台灣的共同防禦條約，將被視為違反一中政策，可能引發台海衝突。塞克斯建議美國避免在台灣有強大軍事部署，加強協助訓練國軍也要遠離台灣，但美國高階軍官應增加訪台次數。（編輯：韋樞）

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