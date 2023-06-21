麥當勞員工「潑飲料」反制奧客！男被噴滿臉　激烈互砸影片曝

▲澳洲麥當勞員工怒潑客人飲料，對方也多次反潑飲料並破壞櫃台設備。（圖／翻攝自IG／browncardigan）

記者張寧倢／編譯

近日社群平台Instagram上流傳一段，澳洲麥當勞員工在點餐櫃台對顧客潑飲料，被噴得滿臉的男客人也憤怒回擊，朝著櫃台後方工作區扔食物、潑灑飲料，但不對勁的是，影片最後一秒男客人卻被拍到露出愉悅笑容。原來，影片沒拍到的是，這名顧客此前擅闖廚房並出言威脅店員。

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，一家位於雪梨中央商業區溫亞德（Wynyard）的麥當勞門市15日早晨發生員工與顧客衝突。在一段網路影片中，店員朝著身穿粉色帽T、頭戴鴨舌帽的男性顧客用力潑灑飲料，此舉引發對方怒火，男子走到櫃台前破壞物品，並對店員反潑飲料。最後男子走出店外時，卻突然收起狂暴姿態，臉上掛著微笑。

▲麥當勞回應，男客人是蓄意擾亂店家營業。（圖／翻攝自IG／browncardigan）

澳洲麥當勞公司在一份聲明中澄清，「影片中沒拍到的是，這名顧客稍早進入店內，走到櫃台後方擾亂廚房作業，威脅工作人員。」麥當勞先是承認，員工潑飲料的行為並不符合公司規範，目前正在調查此事，但又話鋒一轉地說「我們的餐廳不會容忍反社會行為，我們希望員工在任何時候都能受到尊重。」

麥當勞強調，將永遠為顧客盡最大努力，但也不會接受針對員工的辱罵、恐嚇、威脅或暴力行為。新南威爾斯州警方後來證實，在接獲一名23歲男子遇襲後已派員前往店家，不久後逮捕了兩名分別為17歲和15歲的少年，並依青少年犯罪法處置。上傳影片的IG用戶也表示，「從事零售或服務業的人應該被允許每年可以揍3個人，首先就從這傢伙開始。」