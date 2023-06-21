中國傳在古巴「設軍事設施」！　布林肯：已祭出警告

▲布林肯（Antony Blinken）對中國在古巴的行徑祭出警告。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

媒體披露中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施進行談判，剛訪問過北京的美國國務卿布林肯20日表示，他已就此向中國領導人警告，美方對此事深為關切。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在倫敦告訴記者：「是的，我非常清楚表明，關於中華人民共和國在古巴進行情報或軍事活動，我們會深感關切。」

他又說：「我們會非常、非常密切關注此事，我們對此態度非常明確。我們將會保護自己的國家，我們會保護自己的利益。」

現任和前任美國官員透露，中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴進行談判，此事已引起華盛頓警覺，擔憂中國可能藉此在距佛羅里達海岸僅100英里處駐軍，進而展開情報行動。

布林肯19日剛完成訪中行程，華爾街日報20日即披露上述訊息。在此之前，華爾街日報8日曾報導，中國與古巴已達成秘密協議，將在古巴設立竊聽站，並同意為此支付古巴數十億美元。

根據報導，美國情報報告顯示，這座位在古巴北部海岸的聯合軍事訓練設施，相關討論已進入後期階段，但尚未得出結論。為此，拜登（Joe Biden）政府已與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易。

報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台，讓中國有可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。