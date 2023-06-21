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宏都拉斯女子監獄暴動！獄內發現大量屍體　至少41死7傷

▲▼家屬在宏都拉斯女子監獄外苦苦等候消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲大批家屬聚集在監獄外，苦苦等候消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

宏都拉斯一間女子監獄20日上午發生暴動，導致7人受傷，41名女性囚犯死亡，死亡人數恐繼續增加。部分死者是遭到槍殺，另一部分則是被燒死。宏都拉斯2012年也曾發生嚴重監獄災難，當時有361名囚犯死於發生火災的科馬亞瓜監獄（Comayagua penitentiary）。

根據《衛報》報導，位於宏都拉斯首都德古西加巴郊外的塔瑪拉女子監獄（Centro Femenino de Adaptacion Social）20日爆發了暴動，當局事後在監獄內發現數十具屍體。德古西加巴一間醫院的工作人員指出，目前有7名因受到槍傷與刀傷的患者在院內治療。

國家警察調查機構發言人莫拉（Yuri Mora）表示，隨著救援任務持續進行，可能會出現更多死者，而部分死者是被燒死，另一部分則是中槍身亡。目前大量的囚犯家屬聚集在監獄外，只為確認親人安危，並尋找她們的下落。

▲▼家屬在宏都拉斯女子監獄外苦苦等候消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲家屬得知噩耗，在監獄外崩潰痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

宏都拉斯的監獄系統負責人維拉紐瓦（Julissa Villanueva）表示，暴動的起因是當局最近試圖打擊獄內的非法活動。事實上，當地黑道早已滲透監獄，並在獄內實施控制，讓手下的囚犯制定規則並在獄中出售違禁品。

該地區2017年也曾發生女性監獄的嚴重悲劇，當時有數名被關押在青少年收容所的少女因不滿所內的性侵與虐待行為，因此放火焚燒床墊，進而導致41名少女死亡。

近年來最嚴重的監獄災難也發生在宏都拉斯，2012年科馬亞瓜監獄發生火災，造成361名囚犯身亡，而大部分的死者都還未被指控或是被定罪。

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