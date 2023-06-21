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布林肯：中國間諜氣球事件該畫下句點

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯表示，應結束中國間諜氣球事件。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束18、19日訪中行程，返美後接受美媒訪問，他表示中國間諜氣球事件應該畫下句點。

路透社報導，布林肯接受《微軟全國廣播公司》（MSNBC）訪問時表示，「我們為保護我們的利益做了該做的事，為了不讓同樣事件再次發生，我們也清楚表達了我們的立場。所以只要不再發生，這篇章節應該畫下句點。」

美中近日走向高度競爭，並引起演變成衝突的疑慮。為緩解雙方關係，布林肯原先預計於今年2月出訪中國，為下一次拜習會鋪路，卻在出訪前夕生變。美國國防部2月2日通報，北美防空司令部偵測到不明飛行物從阿拉斯加侵入美加領空，美軍懷疑是高空偵察氣球（間諜氣球）。

▲2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

美方分析該氣球從中國境內升空，一路漂向北美大陸，中方雖承認來自中國，但稱其為民用無人飛艇，並非間諜氣球，然而氣球路徑卻經過美軍機敏的基地上空。之後美方陸續通報氣球出現，美軍於2月4日派出F-22戰機在南卡羅來納州附近臨海擊落首個氣球，成為F-22戰機服役18年以來的首個擊落。

當時事件引發全球關注，布林肯訪中行程也緊急取消，美中雙方再次迎來高度緊張。

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