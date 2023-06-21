氧氣剩30多小時！鐵達尼號觀光潛艇失聯　2大因素影響搜救結果

▲鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」失聯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼號殘骸，下潛1小時45分後失聯，船上5名乘客至今生死未卜。儘管美加進行跨國救援，但有2大因素可能導致任務最終失敗，而此時搜救隊伍仍未成功定位失聯潛艇的確切位置。

CNN報導，擁有30年經驗、包括監督過多起救援行動的海軍上校麥可德（ Ray Scott "Chip" McCord）指出，目前能潛至如此深度的載具相當稀少。他說先進的海軍潛艇可以每小時1000英尺的速度下潛，抵達1.2萬英呎的海底，光是下潛與浮出水面就要耗掉一整天，而且在該深度，遙控潛艇只能針對有限海域進行搜索，無法在海床進行全面巡航。





▲▼搜救團隊仍未能定位「泰坦號」。（上圖／達志影像／美聯社／下圖／路透）

根據潛艇業者海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）提供的資訊，「泰坦號」內氧氣存量為96小時，19日失蹤至今，推估目前僅剩餘30多個小時，加上可進行深海搜救的載具稀少，使得任務變得更加複雜，這兩大因素將決定「泰坦號」內5人最終能否獲救，前提是搜救團隊先定位到了潛艇位置。

麥可德表示，一旦能夠縮小搜索範圍，搜救團隊可以派出一輛廂型車大小的遙控載具對「泰坦號」位置進行確切定位，美軍的遙控載具有電動馬達與攝影機，但即使找到了觀光潛艇，也沒有能力將潛艇抬升至水面，因此會需要第二具更特別的載具，名為「FADOSS」（深海打撈系統），才有辦法將潛艇打撈上海面，「除非找到潛艇位置，不然這些都派不上用場。」

海軍發言人表示，美軍已在運送深海打撈系統，預計在美東時間周二（20日）晚間運抵。