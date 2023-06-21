英國瑞典聯合聲明　重申台海和平穩定重要性

▲英國首相蘇納克會見瑞典總理克里斯特森。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦20日專電

英國首相蘇納克19日在唐寧街官邸與瑞典總理克里斯特森會晤，會後雙方發布領導人聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定重要性，並呼籲中國勿在俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭中，向俄方或其代理人提供物質支援。

聲明提到，英國和瑞典將持續就新疆、西藏等地的人權侵害事件，以及香港的自主、權利和自由遭削弱的情況，持續向中方表示關切。

聲明將中國定義為「體制性挑戰」；英國和瑞典擬就應對中國進行密切對話與合作，保衛國家安全。

聲明指出，英國和瑞典將在符合自身國家利益與安全的情況下，與中國互動，其中包括以「支持一個開放穩定、以規則為基礎的國際秩序」為行動目標。

英國首相府表示，蘇納克（Rishi Sunak）與克里斯特森（Ulf Kristersson）會談觸及安全防衛、貿易、科技等議題，包括瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的進度。蘇納克重申英方全力支持瑞典成為北約正式會員。

此外，蘇納克與克里斯特森同意，歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全密不可分，英、瑞雙方並討論有必要加強與印太區域的相關合作。

根據會後發布的領導人聯合聲明，英國與瑞典的外交首長下週將在瑞典會面。英、瑞並計畫於年底前簽署全面性的「戰略夥伴協議」，以深化在安全防衛、創新、研究及科學科技領域的合作，並探索新的合作可能性。

北約峰會7月11至12日將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，焦點議題包括瑞典入會案、北約與烏克蘭的關係安排、北約與印太區域的互動發展等。

繼去年西班牙馬德里（Madrid）峰會開先例後，北約在印太區域的4個正式夥伴日本、韓國、澳洲和紐西蘭的國家領導人預計將再度應邀與會。北約在亞洲的第一個辦公室是否將如預期未來一、兩年內在東京落腳，勢必持續引發討論。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，中國對俄羅斯的支援持續引起關注。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在訪問中國期間表示，雖然美方尚未握有中方向俄方供應致命武器的證據，但他已要求中國政府留意，私人企業可能向俄羅斯提供用於對烏戰爭的技術。