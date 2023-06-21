漲多拉回　美股收低245點、台積電ADR跌0.56%

▲美股今天漲多拉回收低。（圖／路透）
文／中央社紐約20日綜合外電報導
在經歷春季以來的漲勢後，不少投資人預期股市可能回檔，美股今天漲多拉回收低。台積電ADR跌0.56%、收103.98元。
道瓊工業指數下跌245.25點或0.71%，收在34053.87點。
標準普爾500指數下跌20.88點或0.47%，收在4388.71點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌22.28點或0.16%，收在13667.29點。
費城半導體指數下跌25.582點或0.70%，收在3647.562點。
▲美股今天漲多拉回收低。（圖／路透）
文／中央社紐約20日綜合外電報導
在經歷春季以來的漲勢後，不少投資人預期股市可能回檔，美股今天漲多拉回收低。台積電ADR跌0.56%、收103.98元。
道瓊工業指數下跌245.25點或0.71%，收在34053.87點。
標準普爾500指數下跌20.88點或0.47%，收在4388.71點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌22.28點或0.16%，收在13667.29點。
費城半導體指數下跌25.582點或0.70%，收在3647.562點。
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