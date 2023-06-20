桃園Cosplay、漢服變裝大賽開跑　少年局長扮Cosplay著漢服超吸睛

▲周柏吟著漢服，展現古風的一面。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

迎接桃園Cosplay、漢服變裝大賽即將開跑，桃園市政府觀旅局局長周柏吟「親自下海」扮Cosplay、著漢服，展現不一樣的自己。周柏吟指出，扮裝不只限於日本動漫角色的Cosplay，近年來漢服體驗、台灣特有IP霹靂布袋戲、金光布袋戲、美漫扮裝也深受民眾的喜愛，更呈現台灣扮裝文化的多元性及在地性。

周柏吟說：2023桃園城市變裝嘉年華即將於6月24、25日於桃園展演中心盛大展開，現場除了有國際級cosplay大賽、國內首場公部門主辦的漢服獎金競賽、海內外知名cosplayer演出、動漫市集外，活動期間至7月31日，憑活動DM或打扮變裝於合作店家消費，即享有折扣或限量好禮，快來桃園跟大家一起變裝HIGH翻天！

▲周柏吟扮動漫角色的Cosplay。（圖／觀旅局提供）

而這次活動也特別舉辦了漢服整體造型競賽，邀請漢服愛好者在時限內從化妝到服裝完成搭配及設計，展現自己最古風的一面，冠軍更有新台幣二萬元的獎金，歡迎各位漢服愛好者踴躍參與，一同打開桃園扮裝文化的深度及廣度。





為了推廣變裝體驗，主辦單位特別搜羅桃園有許特色景點，讓Coser迷能好好發揮，例如：擁有傳統宮殿建築風格的孔廟、以「傑克與魔豆」為主題的傑克冒險公園、有絕美神社之稱的桃園神社，以及桃園在地漫畫家左萱老師以大溪為背景創作的「神之鄉」場景，無論是動漫界的超級巨星、穿越時空來的宋朝文人或是Cosplay的主角都可以在這些美拍場景裡盡情扮裝。



除了有精彩的活動及表演外，主辦單位更邀集X-Plus創世界、友竹居茶藝館、巧虎夢想樂園、蛋寶生技不老村、史努比棒球名人堂、手信霧隱城、蘇活汽車旅館、尊爵大飯店、原鶴商務飯店、168inn旅館聯盟…等店家提供優惠，自6/24至7/31符合條件即可享折扣優惠或免費入園等優惠方案，機會難得，歡迎喜愛扮裝、變裝民眾，將自己裝扮成最美的模樣一起來共襄盛舉。