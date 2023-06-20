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失蹤「鐵達尼號觀光潛艇」操縱器像PS遊戲機　CNN：簡單到震驚

記者林彥臣／綜合報導

北大西洋一艘小型觀光潛艇「泰坦」號（Titan）19日出海參觀鐵達尼號殘骸時，於下潛1小時45分鐘後失去聯繫，船上5名乘客生死未卜。CNN記者科恩（Gabe Cohen）於2018年曾經採訪過潛艇公司OceanGate Expeditions，並且回憶潛艇操縱器看起來像PlayStation遊戲機，簡單的程度令人震驚。

根據CNN報導，科恩表示，回憶起當時被「泰坦」號機械技術的簡單程度所震驚，那是一個很小的容器，空間非常窄小，必須坐在裡面脫掉鞋子，它由一個「遊戲控制器」操作，本質上看起來像一個PlayStation控制器。

科恩說，它可以潛入13,000英尺（約3.9公里）深的海中，並承受1.5億磅（約6800萬公斤）的壓力。

▲▼載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

▲載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

科恩補充說，「當時看到他們正在檢整潛艇，並為下一次探險任務做準備，真是令人難以置信，看到現在所發生的事情，令人非常感傷。」

CNN還提到，失蹤的船隻應該稱為潛水器（submersible），潛水器與潛艇（submarine）的差別，在於潛水器需要一艘母船才能下水，而且潛水器的動力儲備比潛艇要少很多，「泰坦」號只能在水下停留96小時，否則氧氣將會耗盡，潛艇則可以在水下停留好幾個月。

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