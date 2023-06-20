櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

▲日本青森限定高級櫻桃「朱諾之心」。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣出產的「朱諾之心」（Junoheart）櫻桃20日首次進行拍賣，結果居然以15顆一箱高達50萬日圓（約台幣10.9萬元）的價格拍出，相當於一顆要價3.3萬日圓（約台幣7200元）。

根據《共同社》報導，青森縣出產的高級櫻桃品種「朱諾之心」20日在八戶市中央批發市場舉行本季首次拍賣，其中品質檢測中最高級的品牌「青森心跳」以一箱15顆50萬日圓的價格拍出，相當於一顆要價3.3萬日圓，成交時，現場還響起了熱烈掌聲。

報導指出，朱諾之心的特色是果實是碩大的心形狀，且果肉飽滿多汁，從4年前首次出貨開始，產量就不段增加，今年總共有114箱參與拍賣，是前一年的近3倍，其中「青森心跳」共售出了10箱。

JA八戶櫻桃專門部部長留目秀樹表示，今年晝夜溫差較小，原本擔心櫻桃的成色不佳，但幸好最後趕上了，「我很高興能把這份美味帶給全國的人。」