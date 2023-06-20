快訊／新北17歲女高校生吞「不明化學物質」倒地　悲慘原因曝光

▲新北17歲女高中生誤食不明化學物質，當場倒地，背後原因令人心疼。（圖／達志示意圖）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北一名17歲女高校生20日上午11時許，獨自走到三峽區大同路某超商吞下化學物質，之後立即出現嘔吐、腹痛等症狀，路人見狀緊急報警，警消緊急將女學生送往土城長庚醫院急救，校方立即啟動3級輔導機制。據了解，該女疑似遭人性侵才吞食化學物質，讓人不捨，至於詳細事發有待警方進一步調查。

這名17歲高校生20日上午向學校請假，沒去學校上課，獨自走到三峽某超商，她吞下不明化學物質後不適倒地，路人見狀緊急報警。經警消緊急救援，女高校生生命徵象穩定。

據了解，該女高中生之所以會吃下不明化學物質，是因為4月時與網友一起到板橋MTV，過程中被對方用手指侵犯，造成女學生抑鬱寡歡、愁眉不展。

警方初步調查，女學生吞下的不明化學物質中含有硼砂，硼砂會在人體中形成硼酸，可能會引起嘔吐、腹瀉、紅斑，甚至循環系統障礙、休克、昏迷、死亡等症狀，成人若攝入1到3公克硼砂就可能中毒，15到20公克有致命風險，孩童則因為代謝效率較慢，食用5公克就可能造成死亡。

硼砂是商業四硼酸鈉的重要來源，它用於製造玻璃纖維、清潔劑、防腐劑、冶金中的助熔劑和金屬氧化物的溶劑。

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