拜登：普丁動用戰術核武的威脅「真實存在」！

▲拜登直言，俄羅斯動用核武的威脅是真實存在的。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登19日表示，俄羅斯總統普丁揚言動用核武的威嚇是「真實的」，而在數日前他才剛譴責俄羅斯在白俄羅斯部署相關戰術核武。

根據《路透社》報導，拜登17日曾批評俄羅斯在白俄羅斯部署首批戰術核武的行為「是絕對地不負責任。」他當天在加州對捐助者團體說道，「大約在2年前，我曾經在這裡說，我擔心科羅拉多河即將乾涸，當時所有人都像看瘋子一樣看我。那時候我就說過我擔心普丁使用戰術核武。」

白俄羅斯總統盧卡申科上周表示，該國已經開始接受俄羅斯的戰術核武，且其中一些核武的威力是美國1945年在日本廣島與長崎投下的原子彈的3倍。這也是自蘇聯解體後，俄羅斯首次在俄羅斯境外部署這類「射程短、威力小、可以用於戰場」的核彈頭。

對此，美國當局指出，不會因為俄羅斯部署導彈的行為，改變在戰術核武問題上的立場，且也沒有看到俄羅斯準備使用核武的任何跡象。

俄羅斯當局5月曾經駁斥了拜登對於他們將在白俄羅斯部署戰術核武計畫的批評，並稱美國數十年來一直在歐洲部署這類核武。

俄羅斯此次在白俄羅斯部署核武的行為也引發美國及其盟友，甚至是中國的密切關注。中國曾多次警告不要在俄烏戰爭中使用核武。