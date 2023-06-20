　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登：普丁動用戰術核武的威脅「真實存在」！

▲▼ 拜登出席全國安全社區峰會。（圖／路透）

▲拜登直言，俄羅斯動用核武的威脅是真實存在的。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登19日表示，俄羅斯總統普丁揚言動用核武的威嚇是「真實的」，而在數日前他才剛譴責俄羅斯在白俄羅斯部署相關戰術核武。

根據《路透社》報導，拜登17日曾批評俄羅斯在白俄羅斯部署首批戰術核武的行為「是絕對地不負責任。」他當天在加州對捐助者團體說道，「大約在2年前，我曾經在這裡說，我擔心科羅拉多河即將乾涸，當時所有人都像看瘋子一樣看我。那時候我就說過我擔心普丁使用戰術核武。」

白俄羅斯總統盧卡申科上周表示，該國已經開始接受俄羅斯的戰術核武，且其中一些核武的威力是美國1945年在日本廣島與長崎投下的原子彈的3倍。這也是自蘇聯解體後，俄羅斯首次在俄羅斯境外部署這類「射程短、威力小、可以用於戰場」的核彈頭。

對此，美國當局指出，不會因為俄羅斯部署導彈的行為，改變在戰術核武問題上的立場，且也沒有看到俄羅斯準備使用核武的任何跡象。

俄羅斯當局5月曾經駁斥了拜登對於他們將在白俄羅斯部署戰術核武計畫的批評，並稱美國數十年來一直在歐洲部署這類核武。

俄羅斯此次在白俄羅斯部署核武的行為也引發美國及其盟友，甚至是中國的密切關注。中國曾多次警告不要在俄烏戰爭中使用核武。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
痠痛+失眠！「1款神奇秘方」醫激推
知名作家何則文稱「沒其他受害者」　被狠打臉
工業電腦大廠驚爆內鬼　專員盜用上億
快訊／《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」
13歲學生遭補習班狼師「連續性侵3年」！他還在教書
獨／偵辦竊密卻性騷　美魔女教授還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

議員壓倒性通過派對門報告　英前首相強生遭「逐出」國會

200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒「吃光5公頃花芽」　每天嗨到飛不起

法國無家者暴力搶劫　7旬嬤與孫女「遭硬闖家門」一秒拖出撂倒

下車買酒腹痛尿急！34歲正妹超商旁「脫褲尿尿」　意外觸電慘死

秘魯垃圾場挖出3000年前木乃伊！　身體被綁「疑是活人獻祭」

櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

日男鼻孔出血「頭套塑膠袋」陳屍公廁！　臉部詭異呈綠色

重演二戰「血肉磨坊」　美媒稱烏軍反攻將成80年前庫斯克會戰翻版

失蹤「鐵達尼號觀光潛艇」乘客身份曝！　專家：恐遇到4恐怖狀況

拜登：普丁動用戰術核武的威脅「真實存在」！

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

議員壓倒性通過派對門報告　英前首相強生遭「逐出」國會

200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒「吃光5公頃花芽」　每天嗨到飛不起

法國無家者暴力搶劫　7旬嬤與孫女「遭硬闖家門」一秒拖出撂倒

下車買酒腹痛尿急！34歲正妹超商旁「脫褲尿尿」　意外觸電慘死

秘魯垃圾場挖出3000年前木乃伊！　身體被綁「疑是活人獻祭」

櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

日男鼻孔出血「頭套塑膠袋」陳屍公廁！　臉部詭異呈綠色

重演二戰「血肉磨坊」　美媒稱烏軍反攻將成80年前庫斯克會戰翻版

失蹤「鐵達尼號觀光潛艇」乘客身份曝！　專家：恐遇到4恐怖狀況

拜登：普丁動用戰術核武的威脅「真實存在」！

竹山下坪吊橋復育有成　紫斑蝶翩翩飛舞

《人選之人》掀「台灣#metoo」運動！　王淨首發聲：幼稚園案也要關注

痠痛+失眠！「1款神奇秘方」醫激推：自己也在吃　3類人最適合

不斷更新／朱育賢陽春砲！桃猿1比0領先統一獅

海峽電信涉與詐騙集團共謀販售門號　NCC3措施不再核發新門號

明星重劃區成交衝上8字頭　內行1句話教「水湳、14期」怎麼選

焦糖哥哥遭冒犯嚇到「反射性動作」！　1900字長文：情緒舒不舒服很重要

議員壓倒性通過派對門報告　英前首相強生遭「逐出」國會

楊敬敏婚外情風波請辭　職籃工會理事長曾文鼎接任

三菱「大改款全球戰略皮卡」7／26亮相　瞄準對手Ranger、Hilux

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

國際熱門新聞

潛艇參觀鐵達尼號失蹤　5人生死不明

海底撿到錶殼結晶黑水鬼　秒針還在動

23歲罕病女將安樂死　成澳洲最年輕案例

小學生撞見外星人　日「甲府事件」當事人回應了

鼻子大陰莖更雄偉　出生前注定

澳洲男入室搶劫　遭男客打昏性侵致死

最多億萬富翁住的城市　紐約第一

金正恩急了！　北韓駐外官員相繼叛逃

沒錢硬買法拉利！日男「分120期」　10年後賺翻

習近平會見布林肯獨坐主席位　美中官員坐兩旁

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　氧氣只剩70小時

女兒長得不像老公　女崩潰沒外遇！真相曝光

ㄧ家四口遭滅門　女兒沒上學全案曝光

布林肯提議重啟軍事溝通管道　但北京拒絕

更多熱門

相關新聞

運動被控盯著女生看　盲人男被趕出健身房

運動被控盯著女生看　盲人男被趕出健身房

美國21歲男網紅托比(Toby Addison)近來自爆，身為盲人的他以前在健身房運動時，被一名女性指控一直色瞇瞇盯著看，雖然他拼命解釋自己其實是盲人，然而卻沒有人願意相信他，最後被踢出健身房，誇張遭遇在網路上引發關注。

美媒：布習會後美中可能進入冷和平階段

美媒：布習會後美中可能進入冷和平階段

她晚上跑外送　女扮男裝「才感到安全」

她晚上跑外送　女扮男裝「才感到安全」

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

俄轉移資源至札波羅熱　前線佈下密集雷區

俄轉移資源至札波羅熱　前線佈下密集雷區

關鍵字：

北美要聞俄羅斯拜登普丁

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面