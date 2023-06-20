女兒長得不像老公「驗DNA是陌生人」　人妻崩潰沒外遇！真相曝光





▲人妻因為女兒長相，被老公質疑外遇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名29歲人妻因為5歲女兒長得不像丈夫，遭丈夫質疑外遇，結果對方做了DNA檢測發現真的沒有血緣關係，氣得想要離婚，她為了證明自己清白決定調查清楚女兒的DNA檢測結果，結果意外發現女兒真正身世。

女子在國外知名論壇Reddit上表示，「我31歲的先生和女兒做了親子鑑定，結果發現沒有血緣關係，可是我從來沒有外遇過，現在他覺得我一直在欺騙他，想要離婚」。

女子為了證明自己清白進行調查，意外發現女兒在出生時被調包，真正的女兒另有其人，後來她又花了數周的時間進行調查，終於找到親生女兒下落，「我的女兒在醫院時被其他人抱走，有鑑於該醫院所在的地區，會發生這種事情我不意外，抱走我女兒的家人接受調查後，證實彼此沒有血緣關係，所以女兒暫時被帶到寄養機構中」。

▲女子意外發現親生女兒另有其人。（圖／示意圖／CFP）

女子已依循法律途徑申請領養，將會把流落在寄養機構的親生女兒帶回家中，並向醫院提出訴訟賠償，她表示，「我們已經進行領養程序，我和女兒說，你的姊姊很快就會來家裡和我們一起住，我們仍然很愛原本所養的這名女兒」，而自從老公知道真相後，夫妻感情也順利修復。

女子的文章獲得網友討論，「天啊，竟然會發生這麼扯的事，很開心最後你找到親生女兒並且領養了她」、「小女孩突然被帶離原來的家庭一定很無助，等她到你們家時，要給她更多的愛和幫助」。