200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒「吃光5公頃花芽」　每天嗨到飛不起

▲斯洛伐克有一群天鵝誤食罌粟花後染上毒癮。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

斯洛伐克有一群天鵝誤入一座罌粟花田後，誤食罌粟花染上毒癮，不僅一下就吃掉多達5公頃的罌粟花，使農損高達1萬歐元（約新台幣34萬元），每天走路還搖搖晃晃的、飛不起來，讓當局不得不將這些天鵝全都送去勒戒。

綜合《印度時報》等外媒報導，斯洛伐克一名在南部科馬爾諾（Komarno）種植罌粟花的農夫帕姆（Balints Pam）最近發現他的農田出現了超過200隻天鵝，原來這群天鵝是在今年2月被下雨後形成的水窪吸引，來到科馬爾諾鎮上，最後誤入帕姆的罌粟花田。

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts' content for months pic.twitter.com/6uVXeis6g4 — DW News (@dwnews) June 14, 2023

帕姆表示，這些天鵝似乎誤以為農田裡的罌粟花是牠們喜歡的油菜籽，於是大口將罌粟花吞下，而出現麻醉、疲倦、困惑等症狀，走路搖搖晃晃的，完全飛不起來。另外，由於天鵝大量進食罌粟花後染上毒癮，因此牠們對罌粟花產生依賴，留在當地不願離開。

報導稱，這群天鵝在4個月間共吃掉了5公頃的罌粟花田，導致農民因此損失1萬歐元，但由於天鵝在斯洛伐克是受保護動物，國家和保險公司都不會賠償農民的損失，因此農民只好請求當局將這些天鵝都送去「戒毒」。由於服食過量罌粟花將導致天鵝中毒，統計顯示，目前已有數十隻天鵝被毒死。