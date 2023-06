200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒「吃光5公頃花芽」　每天嗨到飛不起

▲斯洛伐克有一群天鵝誤食罌粟花後染上毒癮。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

斯洛伐克有一群天鵝誤入一座罌粟花田後,誤食罌粟花染上毒癮,不僅一下就吃掉多達5公頃的罌粟花,使農損高達1萬歐元(約新台幣34萬元),每天走路還搖搖晃晃的、飛不起來,讓當局不得不將這些天鵝全都送去勒戒。

綜合《印度時報》等外媒報導,斯洛伐克一名在南部科馬爾諾(Komarno)種植罌粟花的農夫帕姆(Balints Pam)最近發現他的農田出現了超過200隻天鵝,原來這群天鵝是在今年2月被下雨後形成的水窪吸引,來到科馬爾諾鎮上,最後誤入帕姆的罌粟花田。

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts' content for months pic.twitter.com/6uVXeis6g4