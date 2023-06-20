陸夫婦赴沖繩旅遊「抓683隻寄居蟹」準備拿來吃　當場被逮

記者王佩翊／編譯

中國大陸一對夫妻日前到日本沖繩旅遊，沒想到卻在當地大抓683隻寄居蟹，打算烹調食用。兩人的囂張行徑被附近居民發現後報警，警方到場後隨即依違反文化財保護法罪嫌將他們逮捕。根據警方查獲的證物，兩人還準備了多個飼育箱，疑似早有準備。

根據《琉球新報》報導，沖繩縣那霸市14日有民眾目擊到那霸市前島的地下停車場有2名可疑男女，而警方獲報後趕往現場，便發現兩人正往車上搬運多個飼育箱，箱子內則裝了683隻寄居蟹。經過調查，這些寄居蟹全是兩人從海灘上撿來的。

39歲的陸籍嫌犯曹爽與36歲的妻子趙源以觀光為目的入境日本，並預定在數日後出境。由於寄居蟹自1970年被日本政府列為自然紀念物，因此兩人隨即被依違反文化財保護法嫌疑逮捕。對此，兩人堅決否認犯行，並稱根本不知道抓寄居蟹是違法行為。

曹爽與趙源聲稱，兩人是為了食用才會捕抓大量寄居蟹，不過警方仍將持續調查兩人異常捕抓683隻寄居蟹的真實目的。而這也是沖繩縣自2004年以後，首度有人因為涉及違反與寄居蟹相關的文化財保護法而被逮。

事實上，日本先前也曾發生過類似案件，有中國人在海邊非法捕抓野生生物，甚至態度惡劣不願配合警方勸導，最後甚至將生物猛甩至遠方，最終遭到逮捕。