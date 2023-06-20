釜山海雲台高層飯店火警！170旅客緊急疏散　他驚呼：看新聞才知道

▲南韓釜山海雲台某30層樓飯店發生火災，消防當局透過雲梯車疏散旅客。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山著名觀光景點海雲台某一棟擁有30層樓的飯店今（20）日上午傳出火警，起火點為地下6樓，消防當局緊急派出77輛消防車和5架消防直升機救援，直到4個小時後才撲滅火勢，並從該棟大樓露天平台和頂樓救出170名投宿旅客，有旅客抱怨飯店根本沒廣播，直到手機看新聞才知道發生火災。

根據《韓聯社》，南韓釜山廣域市海雲台區海雲台海水浴場附近某棟擁有地下7層樓、地上30層樓高的飯店大樓19日上午9時34分傳出火警，起火地點為地下6樓的垃圾處理場，濃煙逐漸擴散至低、中樓層客房，釜山消防災難本部緊急派出300多名人力、5架消防直升機、77輛消防車前往搶救。

在撲滅火勢的同時，消防人員協助疏散大樓裡的住宿旅客和其他民眾，並以老弱婦孺為優先救助對象，住在中高樓層的旅客前往頂樓避難，並依序搭乘5架消防直升機逃離火災現場，至於住在低樓層的旅客則疏散至露天平台，透過消防雲梯車離開，而部份等待救援的旅客在濃煙散去後，在消防隊員協助下往1樓疏散。

最後共有170人獲救，其中31人因吸入濃煙而被送往醫院治療。

▲釜山海雲台某飯店火警，消防人員優先協助兒童、老人疏散。（圖／CFP）

直到上午11時59分，消防當局初步撲滅主要火勢，而下午1時30分才撲滅所有火勢。

自行逃生的一名住宿旅客回憶，「我原本準備要辦退房手續，突然聽到疑似是飯店員工的人大喊『失火了』，打開房門才發現濃煙，幸好我所在的地方是低樓層，才能及時往戶外的露天平台避難，在某人的引導下迅速從樓梯離開。」

不過另一名旅客卻指控，「一開始我還以為是消防演習，不過當我搜尋新聞，親眼目睹兒童被消防隊員救到雲梯車上後，才驚覺飯店發生火災，不過飯店裡根本就沒有針對火警向旅客廣播。」

海雲台消防署相關人士表示，以確認該棟大樓的地下6樓垃圾處理場是起火點，之後將透過聯合鑑識釐清起火原因，目前已確認地下6樓沒有停車。