每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

▲疾管署發言人羅一鈞 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續處於高原期，疾病管制署今（20）日公布上周新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)，比前一周上升3%，另口服抗病毒藥物、住宿式機構篩檢陽性率等各項指標都屬上升。疾管署副署長羅一鈞表示，今天早上開會新冠防治聯繫會報，確定現行「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，7月不會再進一步調整鬆綁。

疾病管制署今(20)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(6/14-6/20)每日平均新增 253例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前7日(6/7-6/13)之每日平均新增245例上升3%；上周(6/11-6/17)平均每日新增30例死亡，較前一周(6/4-6/10)之每日死亡平均數35例下降14%，尚需觀察。

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羅一鈞分析，目前全國疫情仍處高原期，推算上周每天約增加2萬3000人～2萬8000人染疫，須提高警覺，密切監測各項指標變化。接下來端午連假，擔心可能會有一波就診潮，雖然近期天氣炎熱，對於呼吸道病毒存活優勢減少，但是人潮擁擠、不通風場所還是可能會增加傳播風險。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠肺炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署5月31日公告口罩政策延續，「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，違反規定可依法裁罰最高1萬5千元。羅一鈞說明，今天早上開會新冠防治聯繫會報，先前5月底口罩令沒有定期限，現在確定7月不會再進一步調整鬆綁。

疾管署呼籲，適逢端午連假將近，民眾返鄉出遊機會增加，亦提升病毒散播及感染風險，請尚未接種滿3劑 COVID-19疫苗，及今年度未曾接種次世代疫苗之民眾儘速踴躍前往接種，減少感染及重症風險。

同時也要注意落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。