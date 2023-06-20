　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中融冰言之過早　美媒：布習會後兩國可能進入冷和平階段

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國國務卿布林肯19日結束為期2天的訪中行程，並在行程最後會晤中國國家主席習近平，是時隔近5年首位訪中的美國國務卿，也是拜登政府訪中層級最高的官員，被外界揣測美中關係有望融冰。不過，《美國之音》採訪的學者們都對此不感樂觀，美中雖可能重啟溝通，但「溝而不通」則將進入「冷和平」階段。

新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）向《美國之音》表示，布習會的象徵意義大於實質，布習會後美中的緊張關係可能些微融化了冰山一角，但海面下的冰山恐怕仍相當龐大。他說，未來美中重啟溝通、官員互訪雖然可期，但兩國最終能否達到緩解緊張的實質作為，仍有待觀察。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者分析，美中關係將進入冷和平階段。（圖／達志影像／美聯社）

國立政治大學名譽教授丁樹範則認為，美國不太可能為改善關係而放寬對中制裁，因此美中關係未來仍是「該競爭就競爭、該對抗就對抗，但該合作處，也會尋求合作」。他表示，在兩國逐一解決矛盾前，說美中關係融冰仍言之過早，不過，習近平這次願意見布林肯，除了釋出善意，也展現出強硬政策微調的務實面，兩國或可說是進入「冷和平」階段。

丁樹範解釋，從川普時期展開的這種美中戰略競爭關係已回不到過去，所以某種程度來說確實是一種冷和平，雙方盡量避免衝突、戰爭，但同時又須努力透過增強國力、外交關係等方式來壓倒對方。

上海的國際關係學者沈丁立也對美中關係表達悲觀看法，但他認為布習會是一次「好的趨向」，如果說2022年底在峇里島的拜習會是美中關係首次融冰，那布習會就是第二次融冰，儘管美中關係目前「還是很冷」，若年底在舊金山的元首峰會成行，兩國關係或可進一步升溫。

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲上海學者沈丁立認為，只要美國明確不支持台獨，美中兩國仍有轉圜空間。（圖／路透）

沈丁立認為，布林肯此次訪中已是「按雙方最好的方案」來進行，儘管就內容而言，象徵性更大，不過中方也列出了未來關係發展的穩定性、可預見性和建設性，並新增工作組，就是希望美中關係穩定改善，而非持續惡化，這同時也符合美方追求的所謂「護欄」的期待。他說，即便在最棘手的台灣問題上，只要美國明確不支持台獨，美中兩國都有迴旋與合作的空間，因為「中國也不急著馬上統一或武統台灣」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／抓到了！某補習班亂餵藥兒童
快訊／17歲女高校生吞「不明化學物質」倒地　悲慘原因曝
快訊／金錢豹總裁袁昶平「1億元交保金」1hr內搞定
只能站著！　北捷文湖線「這2節車廂」座椅全拆光
寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼！　一票人驚呆
快訊／民進黨議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

日男鼻孔出血「頭套塑膠袋」陳屍公廁！　臉部詭異呈綠色

重演二戰「血肉磨坊」　美媒稱烏軍反攻將成80年前庫斯克會戰翻版

失蹤「鐵達尼號觀光潛艇」乘客身份曝！　專家：恐遇到4恐怖狀況

拜登：普丁動用戰術核武的威脅「真實存在」！

女兒長得不像老公「驗DNA是陌生人」　人妻崩潰沒外遇！真相曝光

39學童一夕喪命！IS相關恐怖分子「夜闖宿舍」砍殺　活活燒死人

釜山海雲台高層飯店火警！170旅客緊急疏散　他驚呼：看新聞才知道

陸夫婦赴沖繩旅遊「抓683隻寄居蟹」準備拿來吃　當場被逮

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

日男鼻孔出血「頭套塑膠袋」陳屍公廁！　臉部詭異呈綠色

重演二戰「血肉磨坊」　美媒稱烏軍反攻將成80年前庫斯克會戰翻版

失蹤「鐵達尼號觀光潛艇」乘客身份曝！　專家：恐遇到4恐怖狀況

拜登：普丁動用戰術核武的威脅「真實存在」！

女兒長得不像老公「驗DNA是陌生人」　人妻崩潰沒外遇！真相曝光

39學童一夕喪命！IS相關恐怖分子「夜闖宿舍」砍殺　活活燒死人

釜山海雲台高層飯店火警！170旅客緊急疏散　他驚呼：看新聞才知道

陸夫婦赴沖繩旅遊「抓683隻寄居蟹」準備拿來吃　當場被逮

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

想買「超低能蛋白」店員愣住！真相笑噴　一票也看錯：真的會重組

櫻桃1顆要價7000台幣！　日本青森限定「朱諾之心」天價拍出

泰樂二軍6.2局飆8K！林志綱3安3打點　高國輝、豊暐開轟

北市收16件申訴！RF健身房爆惡意倒閉　消保官：將請業者到府說明

快訊／抓到了！宜蘭某補習班亂餵藥　2童吞「利他能」集中注意力

2大凶星發威！命理師警告「MeToo醜聞將連爆半年」：3種人注意

端午2類人勿送粽子！民俗專家警告「帶詛咒」：亂送恐衰事連連

台南公費幼兒巴比妥檢驗量能充足　黃偉哲因做這件事才給力

下載APP共享螢幕...她遇詐騙慘背百萬債務

先探／ＰＡ落底Ｕ型復甦　颳東風了

屏東女當街遭「扯髮拖行」！沿路尖叫大喊：救人喔　民眾嚇壞報警

國際熱門新聞

潛艇參觀鐵達尼號失蹤　5人生死不明

海底撿到錶殼結晶黑水鬼　秒針還在動

23歲罕病女將安樂死　成澳洲最年輕案例

鼻子大陰莖更雄偉　出生前注定

小學生撞見外星人　日「甲府事件」當事人回應了

最多億萬富翁住的城市　紐約第一

澳洲男入室搶劫　遭男客打昏性侵致死

金正恩急了！　北韓駐外官員相繼叛逃

沒錢硬買法拉利！日男「分120期」　10年後賺翻

習近平會見布林肯獨坐主席位　美中官員坐兩旁

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　氧氣只剩70小時

ㄧ家四口遭滅門　女兒沒上學全案曝光

布林肯提議重啟軍事溝通管道　但北京拒絕

塑膠袋找到失蹤女遺體　爸悲痛：她太相信人

更多熱門

相關新聞

運動被控盯著女生看　盲人男被趕出健身房

運動被控盯著女生看　盲人男被趕出健身房

美國21歲男網紅托比(Toby Addison)近來自爆，身為盲人的他以前在健身房運動時，被一名女性指控一直色瞇瞇盯著看，雖然他拼命解釋自己其實是盲人，然而卻沒有人願意相信他，最後被踢出健身房，誇張遭遇在網路上引發關注。

中美何時增加航班？　陸外交部回應

中美何時增加航班？　陸外交部回應

她晚上跑外送　女扮男裝「才感到安全」

她晚上跑外送　女扮男裝「才感到安全」

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

超速車闖紅燈　5女婚禮前一天被撞全死亡

超速車闖紅燈　5女婚禮前一天被撞全死亡

關鍵字：

布習會布林肯習近平布林肯訪中國務卿美中關係北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面