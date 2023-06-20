運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

▲身為盲人的男子，被誤會騷擾女性趕出健身房。（圖／翻攝自TikTok／blindtobes）

記者李振慧／綜合報導

美國21歲男網紅托比(Toby Addison)近來自爆，身為盲人的他以前在健身房運動時，被一名女性指控一直色瞇瞇盯著看，雖然他拼命解釋自己其實是盲人，然而卻沒有人願意相信他，最後被踢出健身房，誇張遭遇在網路上引發關注。

身為足球運動員的托比，約11歲時開始喪失視力，直到16歲時幾乎失明，如今只剩下4%的視力，然而他卻不向命運低頭，時常在網路上分享他適應盲人的生活而成為網紅。

托比近來拍片表示，由於他的外型看起來不太像盲人，17歲某次去健身房運動時遇到尷尬情況，「我只是直視著前方，不幸的是，剛好有一名女子在我前方做運動，她走過來問我『很享受你看到的嗎』，我第一時間還沒發現她是在和我說話，結果女子很生氣，問我『為什麼要一直盯著看』」。

托比雖然立即解釋自己其實是盲人，甚至拿出手杖證明，可是女子完全不相信他，只叫他「閉嘴」、「變態」，後來找健身房工作人員過來處理，工作人員也不相信他，讓他狼狽被趕出健身房。

托比傷心表示，這件事對他造成很大的打擊，後來再也不敢回去那家健身房。影片曝光後讓許多網友表示，「太過分了，健身房竟然把盲人趕走」、「天啊，很抱歉這種事情發生在你身上」。