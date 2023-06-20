防止北韓以無人機侵擾領空　南韓「無人機作戰司令部」9月成軍

▲南韓國防部2014年在江原道麟蹄郡山上發現北韓無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年12月底派出5架無人機騷擾南韓領空，甚至疑似侵擾首爾北部、拍攝龍山總統辦公室。為此，南韓決定創建「無人機作戰司令部」，今年4月預告立法後，今（20）日在國務會議上通過立法，預計9月將會正式成立，屆時將可針對北韓實施監控、偵察、打擊、心理戰等能力。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓政府20日召開國務會議，針對無人機作戰司令部設立一案（總統令）表決通過，此次通過議案為成立直屬國防部長管轄的無人機作戰司令部，以及司令部任務、管轄部隊和部署等相關事項。

南韓國務總理韓悳洙表示，「去年底北韓透過無人機無故侵略我國（南韓）領空，未來針對類似軍事挑釁行動，我政府將採取具實效、壓倒性的應對行動，因此成立無人機作戰司令部。期盼國防部和聯合參謀本部，能夠協助無人機作戰司令部能夠儘速完美履行作戰任務，針對來自北韓的挑釁，政府將繼續維持遏制能力。」

未來南韓無人機作戰司令部將嚴格監控、偵察北韓無人機的動向，打擊北韓無人機侵入領空的挑釁行為。不過對於該部隊具體的創立時間、以及部隊戰力部署等資訊，南韓國防部發言人語帶保留、不願多談。