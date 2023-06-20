烏克蘭大反攻「奪回8村莊」　副防長曝：準備發動最大攻擊

▲烏軍在巴赫姆特地區駕駛T-80坦克。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭國防部副部長19日表示，在展開反攻行動兩個星期後，目前已經收復8個村莊，儘管俄軍頑強抵抗，但烏軍準備發動「最大攻擊」。

根據《路透社》報導，烏克蘭軍隊兩週內向俄羅斯防線推進多達7公里，奪回了113平方公里土地，包括皮亞季哈特基村（Piatykhatky）。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，皮亞季哈特基村是一個防禦工事完備的前線村莊，靠近通往亞速海（Azov Sea）海岸的道路。

馬里亞爾在Telegram上表示，「敵人不會輕易放棄他們的陣地，我們必須為一場艱苦的戰鬥做好準備。」她強調，最激烈的戰線集中在烏克蘭東部和南部，目前烏克蘭軍隊正按照計畫行動，準備發動「最大攻擊」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在電視演說中表示，烏軍在部分地區取得了進展，在另一些地區成功抵抗激烈的襲擊，而最終的結果對烏克蘭有利，「我們沒有失去陣地，只有解放陣地，而他們（俄軍）只有損失。」

英國和愛沙尼亞的情報官員表示，俄羅斯第聶伯河（Dnipro）以南的前線向東部調派軍隊，俄軍正在重新部署，試圖預測烏克蘭將對何處發動襲擊。