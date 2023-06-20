她在美國跑夜間外送　女扮男裝「才感到安全」自保手段獲網友力挺

▲美國一名女網友表示，自己晚上做外送時會以男裝示人，保護自己的安全。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

台灣#MeTooz風波延燒，而自美國好萊塢2017年10月掀起MeToo運動迄今已邁入第6年。美國一名TikTok女網友就表示，她找了一份夜間外送的工作，但認為可能會遭遇危險，於是女扮男裝保護自己，更直言這是「男性特權」。此舉獲得國外網友支持，有人建議穿更寬一點的褲子會更像男人，還提醒她要避免被人跟蹤。

根據每日星報報導，美國女子蒂雅（Tia Zakher）4月30日在個人TikTok帳號上傳自己女扮男裝的影片，並在字幕提到「當你害怕晚上一個人送訂單，但夜間時段卻能賺更多，所以就打扮成男人」。

影片中蒂雅穿著寬大帽T配鴨舌帽，外搭一件黑色外套，下身則穿了軍綠色縮口褲與白色球鞋，最後在戴上口罩，打扮成十足的「男孩風」（boyish look），與平常穿著小洋裝的她判若兩人。這則影片點閱率至今達到27萬次，蒂雅甚至不諱言地為影片下了註解「男性特權」（male privilege）。

▲蒂雅平時的穿搭不乏各式裙裝。（圖／翻攝自TikTok）

她的「自保」方法獲得多數網友們認同，有人說她穿這樣「非常有說服力，做得好！」還有許多人提供服裝建議，例如「換上一條更寬鬆的褲子吧」、「寬一點的褲子再噴男士香水，你就可以出門了」、「試試看褲管沒有縮口的褲子吧，感覺會讓人更相信」。一名網友提醒她應該經常改變外送服務區域，才不會引來跟蹤者。另一人則提醒她如果要搭計程車記得留下頭髮與指紋，以利警方收集證據。

▲蒂雅的做法獲得留言大多國外網友支持。（圖／翻攝自TikTok）

其他網友則表示，「這怎麼可能？因為如果我穿男裝，看起來就只會像是流浪街頭的女子」、「我做不到，因為我身高只有5英尺（152公分），看起來反而像是小男孩」、「這就是我晚上走路去買東西的樣子」、「作為女性，我們必須經歷這一切，太令人遺憾了」。