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小學生放學撞見外星人轟動全日本！　「甲府事件」當事人回應了

當時有2名小學生在回家途中，撞見天空有2個閃爍著橘色光芒的不明物體。（圖／翻攝自搜狐）

▲當時有2名小學生在回家途中，撞見天空有2個閃爍著橘色光芒的不明物體。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

日本山梨縣甲府市在1975年驚傳1起著名的UFO和外星人遭遇事件，史稱「甲府事件」，當時有2名小學生在回家途中，撞見天空有2個閃爍著橘色光芒的不明物體，其中1個甚至朝他們飛來還拿類似照相機的東西不斷拍攝。如今小學生之一也在事隔將近50年後再度打破沉默回應此事！

據日本媒體withnews的報導，這起事件當時在山梨縣引發轟動，因為目擊這神秘景象的不只2名小男童，還有剛好開車經過的婦人、環境管理中心員工，以及附近寺廟的住持等等，所有人都相信，他們看到的就是「外星人」。

1975年2月23日，2名小學生放學後去溜冰直到6點半左右才回家，半路上他們注意到東邊天空有像是UFO的飛行物，其中1個迅速飛到他們頭上，底部還伸出黑色柱狀物朝他們「喀擦！喀擦！」不斷拍攝。2名小學生形容，飛行物是大約直徑2.5公尺、高1.5公尺的圓盤，底部有3個不斷轉動的機關，外殼還有很多4角型窗戶，以及一串看不懂的黑色文字。

根據小學生描述繪製出來的外星人模型。（圖／翻攝自withnews）

▲根據小學生描述繪製出來的外星人模型。（圖／翻攝自withnews）

正當他們想要逃跑時，飛行物突然走出一個「沒有五官、身型瘦小」的「人」，身高約130公分、4根手指、2根腳趾，皮膚呈深褐色且滿臉皺紋，口中有3顆銀色的牙，肩上還背著像是槍的武器。其中一名兒童被繞到背後的外星人拍到肩膀，嚇得坐倒在地裝死，另一人逃離現場去叫家人，家人趕到的時候，葡萄園裡沒有人的身影，而是有一個燃燒著的物體。一名兒童的母親作證天空中有銀色物體在旋轉，父親說看到了漸隱的光芒。當時母親的目擊證言被錄音並在電視節目中公開。

除了目擊的兒童及其家屬的證言外，甲府市環境中心的管理人也目擊到了從葡萄田飛出的飛行物體。另外，當時因父母調動工作住在甲府市的作家景山民夫也看到了飛行物，7年後的1982年，在UFO著陸現場附近開車經過的一名女性保險員也說她遇到了那個像是外星人的人物。據說當時田地的所有者曾多次接受電視、報紙、雜誌等媒體的採訪，但發言完全沒有被報導。

此外，還有當地學校的高中老師在現場取採集泥土，並與「日本空間現象研究小組」進行分析，團隊也在2016年提出最新研究報告，發現裡面竟含有大量「磷32」，是不屬於地球的放射性物質。

而當年備受質疑的小學生之一，如今也成了將近60歲的阿公，他在事隔48年後再度打破沉默，「我不想再談論我40多年前的目擊經歷。隨著歲月流逝，我開始感覺你不用相信我，我只要你正視我的見證」。他進一步表示，2025年甲府市當地將慶祝「甲府事件」50週年，「以此為目標，我們將發起一項以UFO和外星人為主題的活動，讓甲府市重新活躍起來。」

他補充，「我希望這座城市成為人類與外星人之間的交叉口」，為了讓更多的人知道「甲府事件」，他們還募捐製作了外星人的服裝，用於宣傳和策劃活動，「如果甲府市成為外星人的聖地，它可能會成為日本對外星生物最友善的城市。」他還表示，他想利用甲府事件振興家鄉觀光業的發展。「我希望人們透過不明飛行物和外星人來加深對天文學和能源議題的興趣，並增廣見聞。我對甲府的學術研究發展寄予厚望。」

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