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北京策劃布林肯訪問「小動作頻頻」　美中關係趨緩但分歧仍深

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

美國國務卿布林肯訪問北京2天，儘管雙方在直航、學生等議題有共識，但在軍事重啟交流、台灣、人權等關鍵議題，雙方分歧仍深；布林肯與中國國家主席習近平會晤在最後一刻才對外公開，被認為是中方精心策劃。

布林肯（Antony Blinken）於北京時間19日晚間結束為期2天的訪問中國行程，布林肯在行程最後終於得與習近平面對面會談，被外界認為美中關係有望開始融冰。

只是行程在最後一刻才對外公開，華盛頓郵報（Washington Post）認為這表明這次訪問是精心策劃。華爾街日報（ Wall Street Journal）則引述中國官員指出，北京特別安排習近平在會見布林肯前夕與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）會晤，以確保今年與美國人的首度公開會面不是布林肯，而是更友好面孔。

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲▼座位安排有別於過去會晤時對等而坐的慣例，而是習近平獨坐橫排中央的主席位。（圖／路透）

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

中方對布林肯與習近平的會晤也小動作頻頻。座位安排有別於過去美國國務卿與習近平會晤時對等而坐的慣例，而是習近平獨坐橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員分坐左右兩直排，上對下的意味濃厚。

就連布林肯抵達北京首都國際機場時，並非依循外交禮節由外交部副部長接機，而是由北美大洋洲司長代表。而接機現場也不見紅地毯，更被一些觀察人士認為中國藉機羞辱美方5年來訪問北京的最高層級外交官。

撇開這些小動作，美中雙方都認同這次訪中行的會談「坦誠、實質且具建設性」，布林肯也指出，美中在引導關係重回正軌方面取得進展，雙方同意有必要穩定兩國雙邊關係。

美中也確實在部分議題取得進展，除了直航、學界與商界交流外，中方接受美方邀請，中國外長秦剛將在適當時間訪問華府，繼續雙邊對話。如無意外，應當很快也能見到美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中，商談經濟議題。

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲布林肯抵達北京時，非依循外交禮節由外交部副部長接機，而是由北美大洋洲司長代表。（圖／路透）

儘管在較不具爭議且雙方利益一致處取得進展，但真正重要的議題仍未有突破。布林肯在會後記者會上就直言，雖然屢屢提及，但中方仍拒絕重啟軍事溝通管道。台灣、人權、對中科技出口管制等重大議題依然各說各話。

美中關係從美國前總統川普（Donald Trump）對中國進口商品課徵額外關稅後急劇惡化，加上香港、新疆人權問題，中國在台海、南海日益挑釁的軍事行動，以及全球經濟脅迫、美對中科技出口管制等，讓雙邊關係持續螺旋式下滑。今年2月中國偵察氣球闖入美國領空事件，還有近來數起美中戰艦與戰機海空近距離遭遇事件，更是讓美中關係降至低點。

布林肯此行主要目的在尋求為美中關係解凍，相較於布林肯與國務院釋放的訊息總是正面且積極，宣稱雙方雖有分歧但仍同意對話，但顯然中方有話要說。

習近平要「美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益」，暗示他的不滿；中共中央外事委辦公室主任王毅更是挑明地要美方停止炒作「中國威脅論」，取消對中「非法單邊制裁」，放棄「對中國科技發展打壓」，不得「肆意干涉中國的內政」。這也反映美中在重大議題上分歧仍深。

►拜登證實「習布會取得進展」　美中走在正確道路上
►美中重啟外交對話　日相岸田文雄考慮訪問中國可能性
►布習會後記者會　布林肯：北京拒絕重啟軍事溝通管道

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