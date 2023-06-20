沒錢硬要買法拉利！日男「分120期貸款」　10年後反賺翻

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣54歲農民大野善直是一名愛車人士，從年輕時就夢想著擁有屬於自己的跑車，而身為農民的他雖然年收入不到300萬日幣（約新台幣65萬元），但是靠著精準的投資眼光，在10年前分期120期買下一台中古法拉利，如今該輛車的市價已經從700萬日幣（約新台幣152萬元）飆升至2000萬日幣（約新台幣434萬元），反而讓他大賺一筆。

根據《日刊SPA！》報導，大野善直為了實現自己的法拉利夢，10年前咬牙買下了一輛中古的法拉利F355。當時該車的售價為700萬元，然而大野的年收入卻只有276萬日幣（約新台幣59萬元），甚至還要同時繳納房貸，並負擔一家4口的生活費。儘管如此，大野仍決定分期120期，買下這輛「夢中情車」。

事實上，大野善直年輕時就是愛車人士，對車癡迷的程度，還被旁人開玩笑稱「要與車子結婚」。而他為了繳納車貸，除了原本的工作外，有時會在晚上替別人洗碗打工，或是趁著假日幫人洗車，來補貼家中花費。

由於大野一家人住在鄉下，車子就停在妻子娘家的倉庫，因此也不需要管理費。不僅如此，他們自3年前就沒有再驗車，因此不但不需驗車費用，汽車稅、保險費以及油錢也直接省下來。大野直言，現在的他光是每天看到法拉利，幫它擦車，就十分滿足了，不一定要開車，而且就算要開車，基本上只要重新驗車就可以。

大野10年前靠著200萬日幣（約新台幣43萬元）的頭期款買下法拉利F355，剩下的500萬（約新台幣108萬元）則分了120期，而在今年5月他終於成功繳完車貸，車子的市價也飆漲至2000萬日幣。