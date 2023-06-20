5歲女童飯店大廳玩耍突失蹤！　遭人「塞行李箱」綁架帶走

▲女童疑似遭人塞進行李箱內帶走。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

來自秘魯的一名5歲難民女童原本與家人一同住在義大利一間飯店，怎知6月10日卻突然失蹤，疑似是在大廳玩耍時，遭歹徒塞進行李箱內帶走。警方目前仍在飯店附近的垃圾桶翻找可能的線索，並拿走了她的牙刷以提取DNA，而搜索範圍則是擴大至全國。

根據《太陽報》報導，5歲女童卡塔利亞（Kataleya Mia Chicillo Alvarez）是來自秘魯的難民，她自6個月大起與家人一同搬到義大利，並從2022年9月起住在佛羅倫斯阿斯特飯店（the Astor Hotel in Florence）。卡塔利亞的父親3月因竊盜與信用卡詐騙而入獄，不過即將於20日獲釋。

卡塔利亞10日在飯店大廳玩耍，隨後便失蹤，警方調閱監視器後發現卡塔利亞的最後身影，當天下午3時12分她仍在酒店大廳附近的台階上玩耍，之後便下落不明。警方獲報後，隨即投入現場搜查，不但翻找了附近的垃圾桶尋找嫌犯可能留下的證據，同時也派出2個專業小組帶著搜索設備抵達現場。

警方同時盤查了飯店附近的一間車庫，因為擔心卡塔利亞可能曾經被帶到那裡。據悉，連反黑手黨警察也加入此次的失蹤案。警方懷疑，歹徒可能是將卡塔利亞塞進行李箱內，並從飯店的其中一個出口離開。

事發後，卡塔利亞的父母情緒不穩，甚至在一次教堂活動中情緒失控，她的母親上周更企圖喝下漂白水，所幸送院後，目前已無大礙。

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