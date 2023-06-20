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黃金70小時！鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上5人恐氧氣不足

▲「伍茲霍爾海洋研究所」（WHOI）首度公開當年第一次探勘鐵達尼號的錄影畫面。（圖／路透）

▲一艘觀光潛艇在參觀鐵達尼號時突然失聯，船上5人失聯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

鐵達尼號5人小型觀光潛艇19日在大西洋上失蹤，目前已知英國富豪哈定（Hamish Harding）等人在船上。美國海岸防衛隊海軍少將毛格（John Mauger）表示，首要任務是先定位潛艇的確切位置，根據業者提供的資訊，潛艇存有96小時的氧氣，考慮到潛艇並未浮上船面已有一段時間，可能只剩70個小時。

CNN報導，毛格負責此次搜救行動，他表示當前最要緊的是先定位出失蹤的觀光潛艇的位置，一旦找到潛艇，就會立刻展開救援計畫。他說已與美國海軍、加拿大武裝部隊，以及該領域的私人企業聯繫，了解展開水下救援的可能。

毛格指出，根據潛艇業者海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）提供的資訊，潛艇上存有96小時的氧氣，海岸防衛隊估計現在潛艇上約有70小時至96小時的剩餘氧氣。

該艘小型觀光潛艇名為「泰坦」（Titan），重10.432公噸，由碳纖維與鈦製作，全長21英尺（約6.4公尺）。鐵達尼號則是1912年沉沒於北大西洋，殘骸於1985年被發現，沉沒在海面下近1.3萬英呎（約3962公尺）的海床上。

該艘潛艇規定一次承載5人，包括一名駕駛員、一名「內容專家」，以及3名付費的觀光客，8天要價25萬美元（約新台幣769萬元），不需要任何潛水經驗，本次舉辦日期為6月12日至20日。根據家人證實，英國億萬富豪哈定也在船上。

目前搜救行動已出動飛機、聲納浮標已經配有聲納的船隻，尋找從潛艇失蹤的海域中傳來的任何聲音。美國海岸防衛隊外，加拿大武裝部隊也派出軍機協助搜尋。

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