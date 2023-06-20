中部「宗教學校」爆霸凌！　過動兒衰成中輟生逼轉學

▲中部某縣市教育主管機關因處理霸凌申訴態度消極，遭監察院（圖）糾正。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中部某縣市的教育主管機關，今年4月底遭監察院糾正，因一名J姓家長認為，某宗教學校師長霸凌他的兒子小志（化名），他向該機關申訴，卻頻頻碰壁，所以找上監察院陳情。

監委調查後發現，校方未經J先生同意，便以家長名義替小志辦理轉學，家長要求復學後，校方又對小志很不友善，還拒絕他住校，嚴重影響小志的受教權，該機關態度消極，未盡督導之責，因而遭糾正。

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J先生告訴本刊，兒子是在小學4年級時從台北轉到中部某宗教學校，沒想到升上國中後，跟老師不對盤，慘遭霸凌，最後只能被迫轉學。「學校覺得兒子是眼中釘，一直想方設法逼他離開！」J先生說，2019年，就讀國一的小志經常質疑老師的說法，並發表意見，因而成為老師眼中的問題人物。

▲小志（化名）遭師長孤立，被禁止與其他同學接觸。保護當事人，照片已經變裝處理。

上學期還沒結束，校方就以辱罵師長、與同學肢體衝突等理由，記了小志1支大過、5支小過、15支警告。J先生無奈地說，兒子有過動症，每天須吃藥控制，因被老師找碴，加上遭密集記過而情緒不穩，但因跟同學感情好，不願轉學，寧可苦撐；J先生只好勸兒子想開一點、多忍耐，沒想到校方竟使出奧步，讓小志一度成了中輟生。

J先生表示，因小志常被懲處，所以校方約家長到校面談，並要求簽下切結書，要他同意日後若兒子違反校規或不服管教，累計滿3大過，家長得自行辦理轉學，J先生沒想太多，當場簽名，沒想到竟埋下禍根。

▲校方未經家長同意，擅自替小志辦理轉學手續。



2020年5月，小志因與老師發生衝突，被記滿3大過，校方將切結書當成家長同意轉學的依據，未經J先生簽署「轉學同意書」，就擅自替小志辦轉學手續，並在同年八月將同意書寄給家長，要J先生自己想辦法。因小志想留在該校，J先生向教育主管機關申訴，該機關卻表示尊重校方，無法介入。

就這樣，小志被通報中輟，台北戶籍地所屬的區公所特別組成「強迫入學委員會」，找來該宗教學校校長了解原因，校長稱小志沒註冊才中輟，但委員會查出，校方根本沒發註冊單給家長，認定校長說謊，要求校方讓小志復學。

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