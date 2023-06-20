澳洲男入室搶劫反被制伏！　遭男客球棒打昏性侵致死

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲先前發生一起特殊的性侵案，搶劫犯考克斯（Shane Cox）在墨爾本西邊的梅爾頓（Melton）入室搶劫，卻反遭當時到屋主家中作客的哈蘭德（Klay Holland）制伏，接著性侵致死。

▲考克斯（左）被哈蘭德（右）打昏性侵致死。（圖／翻攝推特、微博）

綜合澳洲媒體報導，36歲的考克斯於2021年3月間戴面具持刀入室，要求對方交出錢和毒品，沒想到被作客的哈蘭德制伏。哈蘭德起先要求他立刻來開，並表示要報警了，但考克斯明顯不願意聽從，結果遭到哈蘭德持球棒打到昏倒在地上，哈蘭德當場性侵了考克斯。

哈蘭德隨即駕車逃逸，考克斯則是當場死亡。警方第二天到現場發現考克斯的遺體，5天後終於將哈蘭德逮捕歸案，本案件經過2年審理終於開庭。

哈蘭德的律師佩頓（Alex Patton）表示，法官應考量到哈蘭德的認知能力、智力以及精神方面有問題，長期下來導致他易怒而且容易衝動。對於法官表示性侵犯罪理應遭到處罰，佩頓辯論，哈蘭德在當時的情況下已經做出所有他能做的，包括報警和要求考克斯立刻離開，哈蘭德的所做所為應該要考量整件事情的發展脈絡。

在法庭聽證會上，哈蘭德對考克斯的遭遇表達同情，以及考克斯家人的痛苦，但法官認為哈蘭德並沒有感到後悔。陪審團判定哈蘭德性侵罪行成立、過失殺人罪不成立，不過法庭尚未宣判最後結果。