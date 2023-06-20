布林肯：多次提議美中重啟「軍事溝通管道」　但中國尚未同意

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京，19日下午與習近平在人民大會堂會晤，在會後的記者會透露，在這次的行程中，多次提及重啟美中「軍事溝通」管道的重要性，負責任管理這場競爭，減少誤判風險，但是北京依然拒絕這項提議。

布林肯18至19日訪問北京，是5年來首位訪問中國的美國國務卿，加上今年2月的中國偵察氣球進入美國領空事件，加速美中關係惡化，因此布林肯此行備受外界關注。

在2022年夏天裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中國暫停了與五角大廈之間的聯繫，從此以後，美方多次表達期望重啟軍事對話，以降低事故演變成軍事衝突的風險，但是都遭到中方拒絕。

▲布林肯此行多次提及「軍事溝通管道」。（圖／達志影像／美聯社）



布林肯指出，此行多次向中方提及「軍事溝通管道」的重要性，有鑑於美中近期多次發生空中與海上遭遇事件，重啟「軍事溝通管道」絕對有必要，但「目前中國尚未同意推進相關進程」，所以這將美方持續努力的優先事項。

布林肯在記者會上也提及台灣問題時重申，美國的「一中政策」不變，反對任何一方片面改變台海現狀，美方期待和平解決兩岸分歧，並持續確保台灣的自我防衛能力。

布林肯表示，每天有50%商業貨櫃運輸經過台海，而且有70%的半導體產品在台灣製造，如果台灣發生危機，可能「引發一場衝擊全世界的經濟危機」。