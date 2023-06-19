移民家庭全家4人「慘遭滅門」　11歲女兒4天沒上學全案曝光

▲倫敦發生一起波蘭裔家庭一家四口慘遭滅門的兇殺案。（圖／翻攝自Twitter／@LBC）



記者林彥臣／綜合報導

英國倫敦西部地區豪恩斯洛（Hounslow）發生一家四口遭到滅門的慘案，全案因為11歲的女兒4天沒上學，警方才會於16日獲報後破門，發現屋內一家四口全都成為冰冷遺體，而且死狀悽慘，全案朝兇殺案方向進行調查。整起事件對當地社區造成巨大的震驚和傷痛，還有鄰居透露，他們全家人正計畫要去度假，慶祝爸爸40歲生日。

根據英國《獨立報》（Independent）報導，4名死者是一個波蘭裔家庭，分別為一對39歲的麥克（Michal Wlodarczyk）及35歲莫妮卡（Monika Wlodarczyk）的夫妻，以及他們11歲的女兒瑪雅（Maja Wlodarczyk）、3歲的兒子達維德（Dawid Wlodarczyk）。

鄰居表示，這個家庭的爸爸是建築工人，媽媽是酒店的清潔工，11歲的女兒相當聰明伶俐，全家人都非常友善。

A mother and her young children were pictured playing together two days before they were killed alongside their father in a suspected murder-suicide. https://t.co/H1sintUfCH — LBC (@LBC) June 18, 2023

這起事件對豪恩斯洛社區帶來巨大的震驚和傷痛，有鄰居透露，他們計畫好要去西班牙的小島度假，慶祝爸爸的40歲生日。還有鄰居說，幾天前才看到媽媽與孩子們開心地玩耍。

警方形容為這起案件是一起「可怕事件」，專責處理兇殺案的探員仍在調查事件，調查進度仍處於非常初期的階段。