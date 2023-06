移民家庭全家4人「慘遭滅門」　11歲女兒4天沒上學全案曝光

▲倫敦發生一起波蘭裔家庭一家四口慘遭滅門的兇殺案。(圖/翻攝自Twitter/@LBC)



記者林彥臣/綜合報導

英國倫敦西部地區豪恩斯洛(Hounslow)發生一家四口遭到滅門的慘案,全案因為11歲的女兒4天沒上學,警方才會於16日獲報後破門,發現屋內一家四口全都成為冰冷遺體,而且死狀悽慘,全案朝兇殺案方向進行調查。整起事件對當地社區造成巨大的震驚和傷痛,還有鄰居透露,他們全家人正計畫要去度假,慶祝爸爸40歲生日。

根據英國《獨立報》(Independent)報導,4名死者是一個波蘭裔家庭,分別為一對39歲的麥克(Michal Wlodarczyk)及35歲莫妮卡(Monika Wlodarczyk)的夫妻,以及他們11歲的女兒瑪雅(Maja Wlodarczyk)、3歲的兒子達維德(Dawid Wlodarczyk)。

鄰居表示,這個家庭的爸爸是建築工人,媽媽是酒店的清潔工,11歲的女兒相當聰明伶俐,全家人都非常友善。

