習布會後重申的「峇里島共識」是什麼？　美中當時會談內容一次看

記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平19日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），陸媒報導指出，布林肯表示，美方遵守拜登總統作出承諾，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程（峇里島共識）。然而「峇里島共識」的背景與內容，將由《ETtoday新聞雲》記者帶各位一次看懂。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）



峇里島共識背景

2022年11月14日，二十大工業國（G20）峰會於印尼峇里島舉行，美國總統拜登、中國國家主席習近平利用當時的機會，舉行場邊對談，也是2人首度以「美中國家領袖」身分會晤。

「台灣問題」為2人會談的重中之重，其他議題還包括俄烏戰爭、氣候危機、北韓問題等等。

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）



峇里島會談具體內容

《法新社》指出，拜登會後表示「中國沒有立即侵犯台灣的企圖，我們致力維持台海和平與穩定。」

中國官媒新華社報導，習近平會後提到「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」、「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處」。

▲王毅23日與美國國務卿布林肯通電話，首度出現「峇里島共識」這個詞彙。（圖／路透社）



「峇里島共識」一詞何時出現

2022年12月23日，中國大陸外交部長王毅23日與美國國務卿布林肯通電話，首度出現「峇里島共識」這個詞彙。

《央視》報導指出，王毅提到，「上個月，習近平同拜登在峇里島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，對外發出了積極信號，雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，總的看是有益的。」

王毅強調，雙方應聚焦將兩國元首「峇里島共識」轉化為實際的政策和具體的行動。