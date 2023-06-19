醫生筆跡看不懂！泰男崩潰秀「鬼畫符體檢報告」求助：是不是有蛔蟲

▲泰國一名男子因醫生筆跡太亂，看不懂體檢結果，而在TikTok詢問網友建議。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名男子日前去體檢，不料最近接獲體檢報告時，卻意外發現醫生的筆跡十分凌亂，還在他的體檢結果上畫了一條曲線，讓他擔心不已，於是便將畫面放上TikTok求助各位網友，意外引發熱議。

據泰媒Sanook報導，TikTok一位名為useri1cmekf8bo的網友在影片中秀出體檢報告，表示醫生在自己的體檢結果上畫了一條曲線，但他卻看不懂醫生寫的是什麼，因此他只好上網詢問眾多網友「我是不是腸道長了寄生蟲？請問是蛔蟲還是絛蟲？」

影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾百萬網友觀看。儘管多數網友都看不懂醫生凌亂的筆跡，但不少人打趣道，「是靜脈曲張啦」、「表示你還活著吧？脈搏有上有下的」，讓留言區充滿了歡樂的氣氛。

最後，一名懂得醫學的網友揭秘，透露醫生寫的其實是「Within Normal Limit」的縮寫，意思就是所有結果都在正常範圍內，安慰這位網友不必太擔心。