不知爸爸曾秘婚！她誤嫁同父異母兄「意外亂倫」　淚崩：小孩都生了

▲馬來西亞一對夫妻婚後才知道2人是同父異母的兄妹。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子大學畢業後就嫁給交往3年的丈夫，2人育有一個孩子。不料女子結婚2年後才得知丈夫竟是自己的哥哥，而她也在無意間犯下伊斯蘭法的亂倫罪，必須主動申請離婚，2人的孩子也不受法律承認，讓她震驚不已。

據《東方日報》報導，伊斯蘭律師法赫米日前在Facebook透露，馬來西亞有一名女子與男友交往了3年，在大學畢業後結婚，2人婚後還生下一名小孩。不過由於丈夫的父親早已去世，因此她從未與公公見過面。

女子表示，由於她的父親也已過世，因此她一直沒有將這事放在心上，直到她某天和婆婆閒聊時，才得知婆婆與公公在泰國邊境認識時，沒有辦理結婚手續就私自在一起生活，而公公也在丈夫出生後，便拋棄母子倆離開。

婆婆還向女子展示已故公公的照片和身份證件，這時女子才赫然發現，原來公公居然是自己的父親，而她也在不知情的情況下嫁給了同父異母的哥哥，讓她錯愕不已，哭著跑回娘家。她的丈夫得知真相後也臉色大變，不知如何是好。

法赫米指出，由於伊斯蘭法不允許同父異母的兄妹結婚，因此這對夫妻的婚姻理應被判無效，2人必須到法院申請離婚，而他們的孩子也不受法律承認；2人應在分居後為孩子進行血統認證，而男方也必須成為孩子的監護人、承擔撫養費。

法赫米強調，如果女子的婆婆當初願意辦理結婚手續，那麼她的下一代就不會遇到這種問題，因此他呼籲人們千萬不要秘密結婚，以免下一代面臨家庭悲劇。