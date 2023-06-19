　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

換季掃除險沒命！混用清潔劑「氯中毒」　花蓮1天多人送急診

▲花蓮連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒的情形。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒的情形。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近來連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒的情形，被緊急送往花蓮慈濟醫院急診，甚至有同一天晚上前後出現二名中毒患者，令在急診值班的護理部副護理長凃炳旭大呼危險，特別於臉書在地社團發文提醒鄉親勿混用。

花蓮慈院急診部主任陳坤詮指出，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼息衰竭等症狀，為避免發生憾事，民眾居家清潔時應特別注意使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花蓮連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒的情形。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

急診部主任陳坤詮指出，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼息衰竭等症狀。

日前有一名五十多歲婦人，因新冠肺炎剛痊癒，想將家中環境徹底清潔，在洗浴室時不慎混用清潔液和漂白水，吸入毒氯氣，且在出現喉嚨痛症狀時並未立刻離開，而是繼續忍耐疼痛進行打掃工作，直到家人發現婦人一直咳嗽和氣喘，才將她緊急送往花蓮慈院急診；另有一名十四歲男童幫爸爸打掃家中環境，同樣不慎氯中毒，所幸二人經過治療和觀察後並無大礙，皆已平安返家。

眼睛刺痛、呼吸困難和不斷咳嗽都是氯中毒的典型症狀，發生時應立即離開氯汙染的空間，將眼睛、皮膚等暴露的身體部位沖水，並盡速前往醫院。陳坤詮主任指出，由於氯氣中毒並沒有對應的解毒劑或抗毒素，急診室收治氯中毒的患者後，會進行沖洗等除汙工作，並以換氣等支持性療法為後續主要治療方式。

▲花蓮連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒的情形。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼副護理長凃炳旭特別到臉書社團發文，呼籲大家謹慎使用清潔用品。

消毒水或漂白水中含有的「氯」元素，具有強氧化力，能讓微生物表面的蛋白質變質，可以消滅大腸桿菌、腸病毒、葡萄球菌、綠膿桿菌等環境中常見的細菌，是普遍的環境消毒工具。但消毒水或漂白水中的氯系化學物質，會與清潔劑中的「鹽酸」或「阿摩尼亞」成分發生化學反應，產生「氯氣」或「氯胺」等有毒氣體。人體若接觸到毒氯氣，濃度低時會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜，產生紅腫熱痛等不適的症狀，濃度高可能引發氣喘、肺炎、肺水腫或呼息衰竭，嚴重時甚至致命。

▲花蓮連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外出現氯中毒的情形。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

由於過去一週幾乎每天都有氯中毒的患者被送至花蓮慈院急診，甚至出現一天內多例的現象，為了讓更多民眾瞭解混用清潔劑與漂白水的危險，護理部副護理長凃炳旭特別到Facebook近17萬成員的同鄉社團發文，呼籲大家謹慎使用清潔用品。

今年上半年COVID-19疫情趨緩、防疫政策逐步鬆綁，近期確診人數有微幅上升趨勢，急診主任陳坤詮表示，若民眾有消毒居家環境的需求，一般清潔劑或酒精即可達到目的，切勿再與漂白水混用，以免造成氯中毒，反而危害到生命健康。
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
2寶爸剛接公司重擔卻沒命！　妻目睹淚崩
快訊／黃子佼控吸毒被硬塞　大小S同步發聲！
快訊／黃子佼點名「有秘密」　唐綺陽正面回應了
快訊／NONO遭影射「車上強吻熊抱女模」　經紀人怒回：沒有印
快訊／「知名搞笑男星」遭控性侵未遂！　車上扯底褲強壓女模
快訊／見面了！　習近平在人民大會堂會見布林肯
快訊／黃子佼自爆「陶姓藝人」過往情事　陶晶瑩發聲了！
黃子佼21年前就爆「要少女脫內衣驗身」　被追問回：妹妹會錯意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】史上首例！戰國策聯手壯世代勇奪「亞洲公關大獎」啟動改變社會的影響力

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

100周年「迪士尼動畫展」開跑！2023新作《星願》藝術品搶先亮相

換季掃除險沒命！混用清潔劑「氯中毒」　花蓮1天多人送急診

醜聞狂爆！演藝圈「還有誰是清流」　鄉民推2男星：內外都完美

老家鑰匙、小被被⋯100件紀念物再創作　駁二「人生紀念品」開展

花東第一例！「高齡人工電子耳」植耳蝸　72歲男重獲新「聲」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

【英語TOEIC通】會議室「禁止」飲食　英文不用ban

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

金門高中畢業歌《下一幕》　充滿校園青春...網讚：感動

【廣編】史上首例！戰國策聯手壯世代勇奪「亞洲公關大獎」啟動改變社會的影響力

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

100周年「迪士尼動畫展」開跑！2023新作《星願》藝術品搶先亮相

換季掃除險沒命！混用清潔劑「氯中毒」　花蓮1天多人送急診

醜聞狂爆！演藝圈「還有誰是清流」　鄉民推2男星：內外都完美

老家鑰匙、小被被⋯100件紀念物再創作　駁二「人生紀念品」開展

花東第一例！「高齡人工電子耳」植耳蝸　72歲男重獲新「聲」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

【英語TOEIC通】會議室「禁止」飲食　英文不用ban

重申與拜登達成的共識很好！　習布會：為穩定中美關係多發揮積極作用

【廣編】史上首例！戰國策聯手壯世代勇奪「亞洲公關大獎」啟動改變社會的影響力

驚悚慎入！彰化2浪狗當街搶食活貓　路人救命...牠頭骨碎裂亡

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

台灣很有錢！卻活出全球最慘的樣子　部落客說重話示警了

全台第3家店！師大鹹酥雞人氣店插旗板橋後站商圈

收編躺腿上示愛！萌貓「手比愛心」瞇眼笑　媽融化：好可愛喔

平鎮黃金二游、十年投捕搭擋明星賽聚首　江坤宇：好期待！

女議員遭「馬頭重槌」秒倒地！驚悚影片曝...網見傷勢直呼奇蹟

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

黃子佼刪光影片！

演藝圈核彈！黃子佼「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

黃子佼捲性騷風波傳「自殘送醫」　台北長庚回應了

黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　凍齡甜美舊照曝光

高雄名醫用苯巴比妥被停業　幼兒吃神藥乖乖睡

黃子佼「3段影片」懶人包

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

即／高雄4醫不當使用苯巴比妥　逾20名幼童受影響

即／高雄稽查違規用藥　4醫不當用藥遭停業

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

他水煮蛋吃到全白蛋黃　專家曝原因

更多熱門

相關新聞

衛福部：急診人數無明顯上升

衛福部：急診人數無明顯上升

衛福部今天表示，全國急救責任醫院每日急診就診人數，近2週無明顯上升，台大等北部各大醫院狀況也正常，並將持續監測急診、醫院調床及轉診機制，確保醫療量能。

醫指急診待床爆滿！台大院長曝真相

醫指急診待床爆滿！台大院長曝真相

台鐵員工被鐵條打死！同事行兇後繼續上班

台鐵員工被鐵條打死！同事行兇後繼續上班

居家夏日換季　千元內搞定好氣氛

居家夏日換季　千元內搞定好氣氛

媽被狗踹送急診　檢查出結石掉了

媽被狗踹送急診　檢查出結石掉了

關鍵字：

換季掃除混用清潔劑氯中毒急診

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面