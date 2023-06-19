布林肯訪中「為拜習會鋪路」　路透：預期更多雙邊會談

▲美國國務卿布林肯今（19）日與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯會見中國國家主席習近平，被認為能夠促進今年稍晚的「拜習會」。儘管華府持續淡化重大突破的可能性，但他們與分析人士預期，布林肯訪中將替未來數月的更多雙邊會談鋪路，例如美國財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都可能訪中。

▲習近平在人民大會堂會見布林肯。



《路透社》報導，布林肯的北京之旅在2月間諜氣球事件後一度推遲，這趟罕見且關鍵的訪問，旨在確保2大強權之間的諸多爭端不至於演變為衝突，並挽救冷若冰霜的雙邊關係。布林肯更是2018年以來第一位會見中國領袖的美國國務卿。

報導還寫道，美中關係進一步惡化，又缺乏定期公開的溝通管道，恐對供應鏈、金融市場、貿易慣例與路線等方面產生全球性影響，讓不安的國際社會密切關注這次訪問。而北京不願與華府進行定期軍事對話，更讓中國的鄰國感到震驚。

▲布林肯與中國外交部長秦剛。（圖／路透，下同。）

布林肯與中共中央外事辦主任王毅、中國外交部長王毅進行廣泛討論，但在協調各議題分歧方面，似乎沒有達成太多進展，包括台灣、貿易、人權、阻止非法藥物流通，以及他們對烏克蘭戰爭的態度。

根據中國外交部聲明，王毅形容美中關係正處於低點，根本原因是美國對中國的錯誤認識，呼籲美方停止臆測來自中國的威脅，放棄「壓制」中國科學及科技發展，並且不要干預中國內政。儘管北京形容對話具建設性，但對台灣問題的語氣也特別尖銳。秦剛說，「台灣問題是中國利益的核心，中美關係的最重要問題，也是最顯著風險。」王毅更稱「中國沒有妥協或讓步的空間。」

美方先前持續淡化取得突破的可能性，行前也未發表任何重大聲明，但如今國務院形容對話「富有成效」，布林肯也強調開放溝通管道「降低誤解及誤判風險的必要性」。

▲拜登2021年1月執政後，終於在去年11月「首度」與習近平面對面。（圖／路透）



儘管雙方存在分歧，但仍表達穩定雙邊關係的意願，例如同意合作增加客運航班，秦剛也將訪問華府繼續對話，但沒有公布日期。一名國務院高級外交官18日匿名透露，「這將是一個持續的外交過程」。

去年11月，在峇里島舉行的20國集團（G20）峰會上，拜登與習近平進行了期待已久的「首度」面對面會談，直言不諱討論台灣及北韓問題，並承諾更頻繁溝通，但兩國關係仍持續惡化。