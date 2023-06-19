孟耿如出面代黃子佼謝罪：一起彌補錯誤　網心疼「真的好老婆」

網搜小組／林懿捷報導



黃子佼在今天(19日)坦承往日的性騷犯行，貼出3段自拍影片與毀滅式爆料後，傳出失控自殘，被送往長庚醫院。孟耿如稍早受訪，表示「今早的事件，很多狀況還在釐清，認識他之後很努力做改變，以前的事情還需要時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤。」強忍淚水，做出回應的態度引來網友心疼，表示很同情她所面對的處境。

▲孟耿如表示會與丈夫一起面對，彌補曾經犯過的錯誤。（圖／記者周宸亘攝）

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黃子佼在道歉影片中喊話：「請大家幫我照顧所有我想照顧的人，除了抱歉，還是抱歉，對不起。但也來不及了吼？」他向家庭道歉，直言不會被記得也滿好的，影片最後提到太太孟耿如，「老婆，我這輩子為什麼還會遇見你？如果沒有遇見你就算了。」嘆了一口氣後就關閉鏡頭。

隨後黃子佼刪除3段自拍影片，並關閉臉書粉專還傳出失聯，疑似情緒失控的他做出自殘舉動，被送往醫院治療。而妻子孟耿如一路陪同，還堅強現身，表示會與丈夫一起彌補曾經犯過的錯誤。

批踢踢八卦版網友看了直呼心疼，深感同情，表示她是個好老婆、「最可憐無辜的就是這些人的太太」、「挺過去好好做人」，新聞雲粉絲團網友也紛紛在影片下留言替孟耿如打氣，希望她能好好照顧自己。

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