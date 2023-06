俄軍「自殺坦克」塞滿6噸炸藥！駛向烏戰壕遭擊中　炸成巨大火球

▲俄羅斯動用自殺坦克試圖限制烏克蘭的進攻。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

在烏克蘭展開反攻行動之際,俄軍本周正在戰場上試圖取得進展,把蘇聯時代T-54坦克裝滿6噸炸藥,遠端遙控駛向烏克蘭戰壕,不過先是撞上地雷減速,接著遭烏克蘭反坦克武器擊中,瞬間炸成巨大火球。

綜合每日郵報等報導,俄羅斯動用自殺坦克試圖限制烏克蘭的進攻,之前就曾使用過這種策略,但這是第一次被捕捉到爆炸當下的畫面。

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.



The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v