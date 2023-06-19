俄軍「自殺坦克」塞滿6噸炸藥！駛向烏戰壕遭擊中　炸成巨大火球

▲俄羅斯動用自殺坦克試圖限制烏克蘭的進攻。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

在烏克蘭展開反攻行動之際，俄軍本周正在戰場上試圖取得進展，把蘇聯時代T-54坦克裝滿6噸炸藥，遠端遙控駛向烏克蘭戰壕，不過先是撞上地雷減速，接著遭烏克蘭反坦克武器擊中，瞬間炸成巨大火球。

綜合每日郵報等報導，俄羅斯動用自殺坦克試圖限制烏克蘭的進攻，之前就曾使用過這種策略，但這是第一次被捕捉到爆炸當下的畫面。

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.



The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 18, 2023

來自烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）戰場的一段新畫面，俄軍自殺坦克駛向烏克蘭的戰壕，先撞上地雷後減速，冒出大量煙霧，接著被烏兵使用反坦克武器擊中，整台坦克炸成巨大火球。

報導指出，儘管坦克的位置距離烏克蘭人約200英尺（約60.9公尺），但爆炸產生的巨大衝擊威力很可能造成士兵死亡。俄羅斯宣傳頻道「Romanov」聲稱，俄羅斯在坦克上裝設6噸炸藥，想轟炸烏克蘭士兵。