快訊／美官員：布林肯今下午4點半與習近平會面

▲ 布林肯今日稍早會見王毅。（圖／翻攝CGTN）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯訪中行程邁入最後一天，先前傳出可能與中國國家主席習近平會晤。美國國務院直到19日稍早才證實，布林肯預計當地下午4時30分與習近平見面。

據《彭博》、《法新社》等外媒援引國務院官員說法指出，布林肯預計於下午4點半與習近平見面。CNN也指出，一名美國國務院官員透露，習近平與布林肯19日將在北京會面，可能是修復美中關係的關鍵進展。

這是5年來首度有美國國務卿訪中，CNN分析，布林肯與中國高層官員的會談被視為關鍵試金石，以檢驗兩國是否可在互不信任的情況下緩和關係。而習近平是否接見布林肯的不確定性更突顯兩國關係令人擔憂，未能安排面對面會晤將被視為輕視華府。

布林肯今（19日）早與中共中央外事辦主任王毅會晤，但各界都在關注他是否與習近平會面。若獲准與習見面，表明北京認為他此次訪問取得成功。兩人的會談截至18日晚間尚未列入時間表，美國國務院直到19日下午才對外宣布。

他18日與中國外交部長秦剛會談長達7.5小時，時長超出預期，但似乎未針對台灣、貿易及人權等爭議取得具體進展。一名美國官員稱雙方仍有嚴重歧見，但都表達希望維持穩定關係，秦剛也同意在彼此方便時訪美，不過未公布具體日期。