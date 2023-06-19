恐怖「肌肉鴿」畫面流出！挺壯碩胸肌大長腿巡視　網嚇傻：變異了

▲最近網上瘋傳一段「肌肉鴿」的影片，吸引了不少網友的注意。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

國外最近有網友在TikTok發布影片，秀出自己遇到的一隻「肌肉鴿」，只見這隻「肌肉鴿」雖然外表長得和一般鴿子有些相似，但不同的是，「肌肉鴿」還有著巨大的胸肌和大長腿，讓網友們震驚不已。

據《太陽報》報導，從這段影片可見，這隻「肌肉鴿」的身材看起來就像個機器人一樣，有著鼓起的胸肌和細長的腿，而「肌肉鴿」的活動力也十分旺盛，正像個健美先生一樣，挺著隆起的胸肌，在一張桌子上大搖大擺地走來走去。

據了解，「肌肉鴿」是一種叫Horseman Thief種類的鴿子，過去數百年來一直被用於捕捉其他鴿子。報導稱，牠不尋常的外表是人們多年來選擇性繁殖的結果，其血統也可以追溯到岩鴿。雖然相關影片的拍攝地尚未被證實，但報導稱，這種鴿子通常遍布於歐洲和英國各地。

「肌肉鴿」的影片曝光後，瞬間在網上引起瘋傳，也吸引了逾2300萬人觀看。有網友震驚表示，「牠看起來好可怕」、「牠看不見自己的腳吧」、「好像變異了的鴿子哦」、「不知道為什麼我為牠感到很難過」。